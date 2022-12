Ruptura en MUD: Henrique Capriles anuncia salida de la coalición por posesión de gobernadores

Aseguró que mientras Henry Ramos Allup esté en la unidad no hará parte de esta y considera la juramentación como “una traición”.

"Yo no voy a seguir en esa Mesa, no voy a hacer parte ya" mientras "esté en la Unidad" Henry Ramos Allup, líder del partido al que pertenecen los cuatro gobernadores, aseguró Capriles en declaraciones a través de la red Periscope.

Capriles -uno de los dirigentes más connotados de la MUD- pidió disculpas a la militancia opositora por lo que consideró una "traición" de Ramos Allup y los gobernadores elegidos el pasado 15 de octubre de someterse a la Constituyente.

El chavismo arrasó en esos comicios al ganar 18 gobernaciones, frente a cinco de la MUD, cuatro del partido Acción Democrática (AD) y uno de Primero Justicia (PJ, liderado por Capriles), que rechazó subordinarse a la Constituyente.

"Cuando se está enfermo hay que operar y sacar el tumor. En la Unidad hay que hacer lo propio", afirmó Capriles, quien perdió las presidenciales de 2013 frente a Maduro por muy estrecho margen.

"Lo de ayer es una oportunidad única, histórica, de que vayamos hacia una refundación, una reorganización" de la alianza opositora, sostuvo.

Capriles, exgobernador del estado Miranda, aclaró que su retiro es a título personal y no compromete al PJ, que, según dijo, debatirá esta cuestión.

Ramos Allup, un veterano político que presidió el Parlamento de mayoría opositora en 2016, es el secretario general de AD, una de las formaciones que dominaron la política venezolana hasta la llega del chavismo al poder en 1999.

"Es el candidato (opositor) que quisiera el gobierno" de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2018, opinó Capriles, quien consideró un engaño el anuncio de Ramos Allup de que los gobernadores se "autoexcluyeron" al juramentar ante la Constituyente, que la MUD tilda de "ilegítima".

"Que no venga Ramos Allup a lavarse las manos y hacernos creer que se autoexcluyeron", afirmó el político, señalando que en AD no se mueve una hoja sin la orden del experimentado parlamentario.