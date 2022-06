Ryan Grantham, el actor que mató a su mamá para que no viera el magnicidio que planeaba

Ryan Grantham es un actor que ha participado en series como ‘Riverdale’ y ‘El diario de Greg’, y también es protagonista de una macabra historia que involucra a su madre, a quien mató cuando ella estaba sentada frente al piano interpretando una melodía. Esta semana se conocieron detalles aún más escalofriantes durante una audiencia.

Los hechos se remontan a 2020, cuando Ryan Grantham le disparó en la nuca a Barbara White, de 64 años, una situación que había ensayado previamente. El joven, hoy con 24 años, le contó al recinto que mató a su mamá para que ella no se enterara de algo más grande que tenía en mente, un magnicidio.

Publicidad

Luego del parricidio tomó un arsenal para cumplir su cometido. Tres pistolas, municiones, bombas molotov y un mapa con direcciones hacían parte de sus herramientas para matar, nada más y nada menos, que al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Empezó a conducir horas después hacia la región este del país norteamericano con el cadáver de su mamá dentro del carro, pero al llegar a otro condado sencillamente tomó la decisión de desistir. Esa misma noche acudió a las autoridades y se entregó.

En medio del proceso judicial de este lunes también se conocieron informes psiquiátricos, los cuales indicarían que Ryan Grantham estaba pasando por un periodo intenso de depresión clínica y hasta se llegó sugerir que el asesinato de su madre tenía una motivación altruista, debido al cáncer de Bárbara.

No obstante, el actor manifestó las siguientes palabras, reseñadas por el medio CBC : “No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme”.

Publicidad

Las pruebas e informes del caso de Ryan Grantham están siendo analizadas por una juez para determinar el grado de culpabilidad y la sentencia. El actor se declaró culpable en marzo.