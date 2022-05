"Sabemos que volverá a suceder, pero no sabemos dónde será": víctimas de tiroteos en EE. UU.

La masacre de Uvalde, Texas , dejó a Estados Unidos de luto y en especial al sur de Florida, donde se revivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente.

Manuel Oliver perdió a su hijo Joaquín en febrero de 2018 durante la matanza registrada en la escuela de Parkland, en pleno Día de San Valentín. Desde entonces, junto con su esposa, ambos luchan por un mayor control de armas.

“Estábamos tratando de prevenir esto. Sabíamos que iba a pasar. Simplemente que no sabíamos dónde y sabemos que volverá a suceder, pero no sabemos dónde será”, afirmó Manuel.

“Le imploro a cada una de las organizaciones, incluso a la Asociación Nacional de Armas, que tienen que ser conscientes sobre lo que está pasando. Ustedes tienen familias, amigos, vecinos, ¿qué pasa con ustedes? Tenemos que hacernos sentir. ¡Es suficiente!”, anotó Patricia Oliver.

Joaquín, su hijo, estaba próximo a graduarse cuando ese 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz, en ese entonces de 19 años y exalumno del plantel, ingresó a la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland y les quitó la vida a 17 personas, incluida la de él.

Por eso, con gran enojo por lo que no se ha hecho, hoy sus padres exigen que la sociedad se pronuncie y los políticos actúen.

“Algunos de ellos dirán ‘nuestros corazones están con las familias’. ¿Adivinen qué? Las familias no necesitan sus corazones, necesitan a sus hijos y los niños ya no están. Estoy muy enojado, ofendido, no entiendo cómo es que toda una sociedad no se despierta”, apuntó Manuel Oliver.

Familiares de víctimas de otras masacres como la de Sandy Hook en Connecticut, ocurrida en diciembre del 2012, que dejó 20 niños y 6 profesores de primaria muertos, entienden lo que sienten hoy los padres de los pequeños en Uvalde, como si nuevamente fueran ellos a quienes otra vez se les destroza la vida.

Lo mismo quienes fueron testigos de la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Colorado, cuando dos estudiantes de último año, con armas de alto calibre, cegaron la vida de 13 personas y se suicidaron.

En el caso de la masacre de Parkland, el atacante Nikolas Cruz, hoy de 23 años, permanece detenido y a la espera del juicio en su contra, que lo podría llevar a la pena capital.