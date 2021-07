Mujeres mexicanas denuncian que las sacaron de una piscina en EE. UU. por oír música en español

En Estados Unidos, varias mujeres mexicanas fueron expulsadas de una piscina por escuchar música en español. El caso, calificado como racista y discriminatorio, no tardó en hacerse viral en redes sociales.

En las imágenes, difundidas en TikTok, se puede observar a las mujeres mexicanas discutir con un guarda de seguridad que les solicitó retirarse del lugar.

Por supuesto, las víctimas reaccionaron expresando su dolor y desacuerdo ante el acto. Denunciaron que mientras escuchaban música en inglés no se les dijo nada, no obstante, cuando cambiaron a las canciones en español todo empezó.

"Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo. Ella tenía música en inglés y no dicen nada, pero como nuestra música era en español, ella (la encargada) con una mala actitud desconectó y se llevó nuestra bocina, eso no es igualdad”, dijo una de las mujeres mexicanas.

La afectada también le dijo al vigilante que, cuando la encargada se molestó con ellas por escuchar música latina, no dio ninguna explicación, asegurando que eso no la hace una persona inteligente.

El video compartido en TikTok ha acumulado más de 8 millones de visitas y muchos usuarios reaccionaron a la publicación aplaudiendo la actitud respetuosa de la mujer que expresó su indignación.

“Me encanta el poder y la fuerza de la mujer mexicana, que YA NO agacha su cabeza”, escribió uno.

“Esa señora es de las tías chingonas que sabe cómo defender a su familia sin faltar al respeto. Le aplaudo”, comentó otro.

“Me maravillo del respeto que mantuvo esa mujer. Me quito el sombrero. Cualquiera se hubiera exaltado de más. Pero ella lo manejó de maravilla”, dijo otro internauta.