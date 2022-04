Sacerdote colombiano fue capturado en Italia acusado de pedofilia

El sacerdote colombiano Carlos Alberto Pérez Arco, de 40 años, fue capturado el pasado Viernes Santo en Carpineto Romano, Italia, acusado de pedofilia, según informó Blu Radio, que reveló un documento del fundador del Instituto Misionero San Juan Eudes, monseñor Humberto Lugo Argüelles, en el que alertó en agosto del 2018 sobre los comportamientos del religioso contra menores de edad.

En el escrito dirigido al padre Jesús Amaya, monseñor expresó que había escuchado “comentarios” de que el sacerdote colombiano habría incurrido en “presunto delito con menores de edad. Lo insólito es que lo tienen en Carpineto Romano. ¿Le habrán comunicado a monseñor Loppa, obispo de Anagni - Alatri?”.

“Ya me dirigí, como lo puede notar en la carta, a los obispos de Colombia a quienes les corresponde, por ser de derecho diocesano, actuar en causa. El 29 de este mes hemos cumplido dos meses exactos de mi entrega de esta carta en la Curia de Bogotá y el envío de sendas copias a los obispos que les corresponde tal asunto. Hasta hoy no he tenido respuesta, pero en tratándose de asunto tan delicado, esperaré un poco más por respeto a los señores obispos, para dirigirme directamente a la Santa Sede”, añadía.

Según medios italianos, el monseñor Loppa que mencionó el fallecido clérigo dijo haberse enterado “de la noticia por las fuerzas del orden porque la familia se dirigió a la justicia ordinaria. En mi opinión fue una imprudencia muy grande, no creo que haya sido nada. Tenemos confianza en la justicia ordinaria”.

La información publicada en ese país señala que los padres de los niños que denunciaron al sacerdote colombiano dijeron que este se acercó a los menores fuera de la parroquia y les hizo insinuaciones "de carácter sexual".