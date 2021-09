Sacerdote que gastó ofrendas en fiestas pide perdón: “La droga me hizo traicionar a mis feligreses”

Francesco Spagnesi, el sacerdote y párroco de una iglesia en Prato, Italia , que fue arrestado porque gastó las ofrendas en fiestas llenas de excesos y drogas pidió perdón.

Spagnesi llevaba una doble vida, además de las misas, organizaba fiestas sexuales con drogas y, al parecer, en ellas habría contraído una enfermedad de transmisión sexual.

Fue arrestado y acusado de tráfico de drogas y malversación de fondos.

En contexto: Párroco fue arrestado por supuestamente gastar dinero de donaciones en drogas

“La droga me hizo traicionar a mis feligreses, me hizo decir mentiras, me hizo tomar acciones de las que me avergüenzo. Ahora soy VIH positivo. Les pido perdón a todos”, dijo el sacerdote.

De acuerdo con unos de los abogados defensores, el sacerdote padece una grave adicción y admitió todos los delitos por los cuales fue acusado, según informó el medio local Corriere della Sera.

“El enorme consumo de cocaína hizo que se despegara de la realidad al punto de hacerle vivir una doble vida”, manifestó Federico Febbo, abogado de Francesco Spagnesi.

Publicidad

Asimismo, Spagnesi entregó a las autoridades una lista de los feligreses que estafó, con la suma de dinero robada y con la promesa de compensarlo lo antes posible. “La cocaína me destruyó y venderé todo lo que tengo, incluso mi casa de montaña, para devolverle el dinero a mis parroquianos”, afirmó.

Estas fiestas llenas de excesos habían estado sucediendo desde 2019, cuando comenzó el tráfico de drogas hacia Países Bajos.

La cifra robada ascendió a los 200 mil euros- casi 900 millones de pesos-, engañando a los parroquianos el último año con el pretexto de que su familia necesitaba ayuda por las crisis de la pandemia del COVID-19.