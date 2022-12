Saffie Rose Roussos, niña de 8 años, es el rostro de la tragedia de Mánchester

Es la víctima más pequeña del atentado. Según la Policía, el atacante suicida no actuó solo e integraba una célula terrorista.

La niña se había desplazado a ver el concierto desde Leyland, en el vecino condado de Lancashire, con su madre y su hermana, de unos 20 años, que resultaron heridas.

Chris Upton, el director de su escuela, describió a Saffie como "una niña hermosa en todos los sentidos de la palabra".

"Todo el mundo la quería, y recordaremos con afecto su calidez y amabilidad", explicó.

"Maldad pura" (The Sun), "Vidas jóvenes robadas por el terror" (The Guardian), "Oraciones por los desaparecidos y los muertos" (Manchester Evening News) fueron algunas de las portadas de la prensa inglesa que incluyeron fotos de las víctimas.

Suicida no actuó solo

Las autoridades británicas señalaron a Salman Abedi, de 22 años, británico de origen libio, como el hombre que colocó la bomba en el Manchester Arena, muriendo en el acto.

Cinco personas han sido detenidas por su presunta conexión con el atentado. Uno de ellos es el hermano del atacante, Hachem Abedi.

Hachem, nacido en 1997 en el Reino Unido, fue detenido por la Fuerza de disuasión, una milicia que ejerce como policía leal al gobierno de unión nacional (GNA) instalado en Trípoli, dijo un allegado que pidió el anonimato.

Aparentemente, estaba al corriente de los planes de su hermano.

El Estado Islámico (EI) reivindicó el atentado que dejó 22 muertos y 59 heridos.

Máxima alerta

Unos mil soldados se desplegaron este miércoles en las calles del Reino Unido después de que se activara el máximo nivel de alerta terrorista tras el atentado de Mánchester.

La policía anunció que se concluyó con el proceso de identificación de las víctimas y que ya se informó a todas las familias afectadas. En cuatro o cinco días, cuando concluyan totalmente los exámenes forenses, "estaremos en posición de comunicar formalmente los nombres" de los muertos, afirmaba el comunicado policial.