Salen a trabajar sin saber si regresarán: drama de dos indocumentadas en EE. UU.

Se ganan la vida en el servicio doméstico y solo buscan sobrevivir. A los niños los han entrenado para saber qué hacer si un día no vuelven.

Rosalba lleva 14 años indocumentada en Estados Unidos, una de sus mayores angustias ha sido tener que manejar sin papeles. En todo este tiempo, la han parado más de 8 veces por diversos motivos.

"Yo me ponía era a llorar desesperada, no hallaba qué hacer porque decía: ‘señor, uno viene aquí con un deseo de trabajar, de llevarle el pan, de pagar la renta’, viene el policía y te para, es muy duro, es muy duro en este país, nadie sabe, hay que vivirlo", relata.

Y ahora, dice, es peor con la nueva administración, nunca maneja tranquila. Hace poco la chocaron por detrás. Por miedo, tuvo que dejar ir a quien la estrelló. "Tuve que decirle: ‘no señor, tranquilo’, váyase que yo arreglo, yo soluciono, yo hago porque si me lleva allá, lo primero que me van a pedir es la licencia, me van a pedir los papeles", agrega.

Junto a Rosalba, a veces trabaja limpiando casas Beatriz, una colombiana que tiene dos hijos. Cada día los niños se van a estudiar sin saber si su madre volverá. "Ellos ya saben, tú los entrenas, tú les dices: ‘bueno, en caso de que no venga, de que no llegue, este es el teléfono, pueden llamar a esta persona’", dice.

Ella recuerda con nostalgia que creía haber llegado a la tierra de los sueños, de la magia, de Mickey Mouse. Lo más cerca que ha estado de Disney lo lleva puesto. “Ya estamos aquí y hay que sobrevivir, o sea ya no hay tiempo de decir nos regresamos, ya no hay tiempo. Ya tienes que seguir", revela con amargura.

Según la red internacional de trabajadores del hogar, en Estados Unidos hay alrededor de 2.500.000 mujeres empleadas en labores domésticas. La mayoría son mujeres inmigrantes, vulnerables por su género y estatus migratorio