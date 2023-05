Salida forzosa diferida: un alivio para los colombianos que están indocumentados en Estados Unidos

Al gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos , se le realizó una solicitud que tiene que ver con un alivio migratorio para colombianos que están indocumentados en ese país. Al menos 200 mil connacionales se podrían ver beneficiados.

Los especialistas detrás de esta solicitud piden una salida legal para la comunidad colombiana que se encuentra en ese país.

“El presidente Joe Biden podría demostrar su liderazgo hacia una solución proactiva para la comunidad indocumentada colombiana”, sostuvo Isaías Guerrero, analista de migración.

La salida forzosa diferida, o DED, es el alivio migratorio que están pidiendo al presidente Joe Biden más de 400 organizaciones estadounidenses, colombianas y de Europa.

Se trata de una medida exclusiva del presidente de Estados Unidos, que sería en principio por un periodo de 18 meses y que beneficiaría a unos 200 mil colombianos indocumentados.



“Da un permiso de trabajo, también da una protección a las personas para que no sean deportadas y la habilidad de salir del país por circunstancias específicas”, complementó el especialista.

La petición se da justo cuando la cifra de colombianos detenidos mientras cruzaban de manera ilegal la frontera aumentó. En el mes de abril de 2023 se registró el segundo número más alto de detenciones desde que se tiene registro, con 18.116.

El gobierno colombiano ya había hecho la petición a Estados Unidos de proteger y dar garantías a la población migrante.

Hablan los colombianos deportados desde Estados Unidos

Al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, llegaron cientos de colombianos deportados de Estados Unidos . A su arribo denunciaron malos tratos y violaciones a sus derechos fundamentales.

Uno de ellos, que no quiso ser identificado, habló con Noticias Caracol: "El primer día que llegamos nos bañaron, después de ese día no nos volvieron a dejar bañar, duramos 11 días sin bañarnos, sin nada, no nos daban calzoncillos, los calzoncillos de los hombres eran como unas tangas de mujeres, eso era lo que le daban, donde nos metían nos vigilaban las 24 horas", contó el migrante colombiano deportado de Estados Unidos.

Según este hombre, en Estados Unidos se excedieron con los migrantes irregulares.

"Nos esperaban eran unas cadenas y unas esposas, y nos amarraron como unos perros y nos metieron a un bus todos encadenados delante de los hijos de nosotros y así nos montaron al avión y así nos trajeron hasta Bogotá, amarrados de la cintura a los pies y de la cintura a las manos, que no podíamos hacer nada", aseguró.