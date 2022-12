“Salir corriendo no era opción”: equipo médico operaba corazón de bebé durante terremoto en México

Un mes después de la tragedia se conoció este video en el que médicos y enfermeras, literalmente, sostuvieron los equipos para salvar una vida.

Los doctores practicaban una cirugía a corazón abierto a un recién nacido cuando todo a su alrededor empezó a sacudirse.

“El movimiento fue muy brusco, fue muy intenso, y ahí sí que tuvimos, de plano, sostener el equipo que tenemos dentro del quirófano porque era sumamente intenso el movimiento y todo esto se movía por todos lados dentro del quirófano”, señala David Arellano, cardiólogo pediátrico.

Salir corriendo no era una opción, pues la vida del bebé dependía de que siguieran operando la máquina que bombeaba la sangre a todo su cuerpo durante un trasplante de corazón.

“No puedes dejar eso a la mitad. No es algo que sea ni esperable, ni lógico ni nada. Entonces simplemente hay que continuar", señala el cirujano.

No era la primera vez que al doctor David Arellano le tocaba abstraerse del caos y concentrarse en salvar una vida. Doce días antes le ocurrió lo mismo, cuando operaba a Mariana, una niña de 9 años.

"Fue un sismo muy fuerte y el hecho de que ellos mantuvieran la calma, el profesionalismo al estar continuando con la cirugía, la verdad para mí es algo muy admirable, porque no todos lo hubieran hecho", dice Ricardo Garduño, padre de Mariana.

Poner primero la vida del otro, antes que la propia. Una lección de amor y servicio que estos profesionales dejan para la historia.