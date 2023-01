Salvaje pateó a su novia en la cara al verla haciendo twerking

La joven estaba disfrutando de un concierto cuando su pareja entró violentamente al escenario.

El hecho sucedió en Salvador, Brasil, durante un concierto de la banda O Poeta, que interpreta samba.

Este fue el video que compartió SBT Jornalismo:

De acuerdo con el diario Voz de Bahía, el sujeto pateó a su novia porque le pareció que se estaba exhibiendo demasiado. Aunque intentó huir, fue detenido por guardias del establecimiento.

El grupo brasileño se pronunció en redes sociales: “Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no aceptas ver a una mujer bailando en un escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna red social”.