“Sálvate, sálvate”: así despiden madres a hijos que salen huyendo de Venezuela

Niños y jóvenes talentosos empacan sus sueños y abandonan el país en medio del llanto y la bendición de sus familiares.

Noticias Caracol acompañó a un grupo de migrantes que, a bordo de un bus, salieron de Caracas rumbo a Perú con el objetivo de buscar un mejor futuro.

Publicidad

"Uno no quiere dejar a sus seres queridos, pero nos corresponde, ya que aquí no nos permiten surgir, no nos permiten triunfar ni desarrollar nuestras carreras", dijo Olianys Barrios, flautista de 23 años e ingeniero ambiental.

Vea más:

“Uno tiene que sobrevivir”: fuga de talentos, la otra cara de la...