San Francisco, en EE. UU., recicla un 80% de sus desechos, ¿cómo lo hace?

Recology es la empresa encargada del tema de recolección de basura y el reciclaje en esta ciudad californiana, considerada "la más verde de los Estados Unidos".

Invitado por Foros El Espectador, Besso vendrá a Colombia para compartir esa experiencia. Noticiascaracol. com habló con él sobre el tema.

Todo el mundo sabe que tenemos que salvar el planeta, pero ¿qué ventajas para los ciudadanos en particular tiene el reciclaje?

Las ventajas no se ven inmediatamente o a simple vista. En el mundo actual, con el calentamiento global y el cambio climático, reciclar o no contribuye mucho más que no hacerlo.

Si se recicla el papel no hay que cortar árboles, que nos protegen de los gases invernadero. No hay que usar tanta agua en la fabricación de latas y productos.

Toda la energía se reduce en el proceso, el transporte y los procesos de fabricación del papel se ahorran. Por poner un ejemplo.

¿Como ha sido el proceso de Recology en San Francisco?, ¿cómo involucran a las personas?

Tenemos una ciudadanía muy comprometida con el reciclaje. Es parte regular de su estilo de vida. Y trabajamos en conjunto con la ciudad, no hacemos nada sin su aprobación.

Trabajamos juntos en programas para los ciudadanos, ya sea en hogares o en negocios, para darles alternativas de reciclaje y compostaje.

Desarrollamos un proceso de recolección de materiales separados y llevamos reciclajes y compostaje a lugares especiales donde se procesa.

La parte de compostaje es muy importante, pues es mucho mejor que tener que colocar químicos o pesticidas en la tierra.

¿Cómo fue el proceso para trabajar con los ciudadanos de San Francisco, han estado siempre en actitud de cooperar o cómo lo lograron?

Creando conciencia. En el área de la bahía de San Francisco, en general, la gente está bien educada. Es algo que mayoritariamente le importa mucho a la gente, y como le importa lo hace ella misma, incluso antes de que nos vinculáramos directamente.

El reto aún persiste, sin embargo, no somos perfectos. La gente tiene la posibilidad de hacerlo, pero aun hay algunos que no entienden y tienes que enviarles el mensaje directamente. Mucho del esfuerzo de nuestra compañía es educar a esa gente para que participe y logre nuestro objetivo de basura cero.

¿Cuál es la clave del éxito en este proceso?

Hay dos formas de trabajarlo. Una es la parte de concientizarlos de que tienen directa responsabilidad en proteger el medio ambiente, de lo cual todos nos beneficiamos.

Todos compartimos el medio ambiente, entonces es lograr llegarles mentalmente con este mensaje para que hagan la conexión. Enfatizar en esto.

Tal vez personas de mi edad no lo han experimentado pero los bebés, por ejemplo, definitivamente sufrirán las repercusiones de no tomar medidas. Entonces tratamos de que hagan esa conexión.

En adición a esto, a algunas personas aún no les importa, entonces vamos tras ellos de forma económica. Como cobrarles más si no hacen lo que tienen que hacer, si no clasifican las basuras correctamente.

La ciudad les cobra una multa y nosotros la respaldamos.

¿Cómo lo hacen?, ¿cómo logran que ese interés se generalice o se expanda?

Todavía trabajamos mucho a través del correo. La compañía tiene un boletín mensual, hacemos campañas con avisos en los buses y en las paradas.

Adicionalmente a eso, nuestros camiones recolectores llevan avisos. Los invitamos a participar en nuestro objetivo de basura cero.

Tenemos, además, formas más modernas de comunicarnos como a través de nuestro portal web.

El 78% de la basura de san Francisco es reciclada o reutilizada. ¿Es eso correcto?

La cifra que estamos usando ahora es del 80% que evitamos descargar del relleno.

¿Cómo funciona el tema del compostaje?, ¿quién se beneficia de este?

Muchas personas que no son de la comunidad agrícola no entienden lo que significa producir dióxido de carbono. Y es importante mirar qué comen los animales de la granja, que finalmente terminan en nuestros platos.

Es muy importante apoyar a las granjas en verdadero compostaje porque alimenta la tierra. De lo contrario tenemos que usar fertilizantes y pesticidas, lo que sigue la debilitando. Cuando usted añade compostaje a la tierra la hace más fuerte.

Si no apoyamos la tierra no apoyamos a los cultivadores y nuestras oportunidades en ecología se reducen en menos de lo que deberían estar.

La recolección de basuras y reciclaje es un tema que recientemente ha estado en los titulares en Bogotá, pero por razones políticas. ¿Cómo se maneja esta parte en San Francisco?

Recology ha experimentado una larga relación con la ciudad de San Francisco. Trabajamos mano a mano, en compañía. Hay algunos componentes únicos en esta relación, pero independientemente de lo que hagamos todos se benefician. La ciudad se beneficia, la compañía y los ciudadanos también.

Entiendo que el tema es muy político algunas veces. Incluso en este país hay comunidades que tienen dificultades para hacer lo que se debe por influencias políticas o económicas.

En San Francisco lo hemos hecho de una forma en que todos se beneficien.

¿Qué hacen con el tema de las bolsas plásticas?

La ciudad de San Francisco tiene una ordenanza al respecto. Las bolsas plásticas no son buenas para el medio ambiente y necesitamos que la gente reduzca su uso.

Hay un costo económico en reciclarlas, por lo que hay una ley que prohíbe a las tiendas, especialmente las grandes, darlas gratis. Así que hay que pagarlas cada vez que se va de compras.

California lidera la reducción de uso de bolsas plásticas porque son muy difíciles de manejar. Si salen al medio ambiente, si caen al mar causan muchos problemas con los peces o la vida marina.

Incentivamos a las personas a usar bolsas reutilizables cada vez que hacen sus compras.

¿Cuántas canecas se usan en San Francisco y de qué colores?

Intentamos hacerlo lo más simple para las personas. Tenemos un sistema de tres canecas, una verde para el compostaje o el papel que está contaminado con comida, como las envolturas. Es buen material para compostaje que se convierte en abono del suelo.

Luego está la azul en la que va todo el material reciclable como papeles, botellas, periódicos, y latas.

Y ponemos el reto en las personas de la caneca negra. No queremos nada allí. Y les decimos cuándo vayan a comprar algo busquen algo que vaya en los otras dos canecas.

¿Qué conoce sobre el tema del reciclaje en Colombia?

Conozco muy poco y solo por algunas personas que me han dicho. Sé que es grande e informal. Sé de algunas personas que participan en la recolección, pero de forma informal y que no están organizadas.

Y tengo entendido que el tema de desintegración orgánica y compostaje no se trabaja mucho. Aún hay espacio para que el Gobierno lo tome en sus manos. Cuando los deshechos van a un relleno provocan metano y esto produce calentamiento global.

Quizás el Gobierno debería integrar a esa comunidad informal, decirles "pueden hacerse cargo de esto" y así convertir su trabajo en más oficial y visible.