Sancionan a agentes del FBI por espiar a jefes y ver pornografía en la oficina

La cadena CNN reveló hoy un correo electrónico para difusión interna del FBI en el que se alerta a los empleados sobre actividades "inapropiadas" que ya han acarreado sanciones a agentes por, entre otros motivos, espiar a cargos superiores, ver pornografía y masturbarse en la oficina.

Con el objeto "disuadir" a los empleados de llevar a cabo este tipo de prácticas, el Departamento de Responsabilidad Profesional de la agencia de seguridad estadounidense remitió el correo electrónico con una compilación de faltas cometidas durante los últimos tres años, así como sus correspondientes sanciones.

Federal de Investigaciones (FBI), que ha sido íntegramente publicado por CNN.

Otro empleado fue despedido tras descubrirse que había colocado un aparato de grabación oculto en la oficina de su superior y que había estado "fisgoneando" entre sus papeles de trabajo.

Abundan los casos con algún componente sexual como el de los agentes que fueron sancionados por "usar la Blackberry facilitada por el FBI para mandar mensajes explícitos a un compañero" o por "mandar e-mails con fotografías de sí misma desnuda a la mujer de su expareja".

Otro agente fue suspendido durante 14 días por "pagar por un favor sexual en una sala de masajes" y otro durante 30 días por usar bases de datos del FBI para buscar sin autorización "información sobre figuras públicas que el empleado consideraba que estaban 'cachondas'".

Un agente de la agencia de seguridad "se sirvió de su cargo" en un club de streaptease cuando estaba borracho al alegar "falsamente" que estaba llevando a cabo una investigación, por lo que fue suspendido durante 30 días.

El FBI aseguró a CNN que cada año entre 325 y 350 agentes reciben "algún tipo de sanción" por actuaciones inapropiadas y que unos 30 agentes al año son despedidos.

"Llevamos a cabo una política de no tolerancia. No toleramos que nuestros empleados tengan malos comportamientos", explicó la ayudante del director del FBI Candice Will, quien añadió que esperan que los agentes se comporten "de acuerdo con los estándares impuestos a todos los empleados de la agencia".

"Eso no significa que despidamos a todo el mundo. Nuestros empleados son humanos, como todos, y eso es lo que tratan de tener en cuenta nuestras sanciones", matizó.

Otro de los casos más destacados es el de un empleado "en posición de liderazgo" que permitió la entrada sin autorización de "dos bailarinas exóticas amigas suyas a las instalaciones del FBI después del trabajo", por lo que fue sancionado con 23 días.

"Entendemos que los empleados puedan cometer errores. Cuando es necesario, los echamos y cuando creemos que el empleado ha sido rehabilitado y merece una segunda oportunidad, se la damos", concluyó Will.

Washington (Estados Unidos)