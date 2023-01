Sancionan a policía que también hacía películas para adultos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió por seis meses a un agente de la Policía Nacional que combinaba su labor en el cuerpo de seguridad con otro que no tiene que ver con proteger a los ciudadanos: era actor porno.

El agente había presentado un recurso para evitar la suspensión que había recibido por su trabajo como actor porno. La sanción inicial fue en 2020.

Según revela el diario ABC de España, la doble vida del policía como actor porno empezó en 2018. El hombre publicitaba en redes sociales su trabajo pornográfico con un seudónimo, aunque el rostro podría ser visible en algunos fotogramas.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el contenido que manejaba el agente de policía era “de alto contenido sexual, aportando además un correo para contrataciones, pues al parecer actúa en salas especializadas, realizando espectáculos pornográficos en directo y realiza videos de la misma temática”.

El acusado argumentó que la publicidad la hacía de forma privada y que no se identificaba como policía. Además, aseguró que había cedido los derechos de su imagen a una productora, por lo que no obtenía ningún beneficio. Incluso indicaba que no cobraba por los videos ni por las actuaciones, aunque reconoció que sí acompañaba a su exnovia, quien cobraba 300 euros por escena.

Como prueba de lo anterior, el policía usó su participación en un espectáculo pornográfico en un local de Zamora. Aunque ambos participaron, solo ella cobró.

Este argumento del actor porno, sin embargo, no convenció al tribunal que consideró su proceder como “una falta muy grave”, por lo que sido sancionado con seis meses sin empleo y sueldo, además deberá pagar los costos del juicio.

Un policía no puede ser actor porno

Según explica ABC, el motivo sobre el que se sustenta la argumentación del magistrado es la ley de incompatibilidades.

“De haber solicitado el actor autorización de actividad como actor pornográfico, le habría sido desestimada. Sin necesidad de examinar el Código Ético de la Policía Nacional, a que se refiere el expediente, la normativa de incompatibilidades excluye la posibilidad de autorizar actividad privada que pueda suponer un menoscabo para el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, o suponer un deterioro para la imagen y prestigio de la Policía Nacional”, indicó el magistrado que ratificó la condena al actor porno.

“La difusión pública de actividad sexual, autocalificada como pornográfica, llevada a cabo por un miembro en activo de la Policía Nacional, conduce al desprestigio de esta (...) La actividad de actor pornográfico no lleva asociadas las ideas de profesionalidad, seriedad, prestigio o autoridad”, agregó el fallo publicado por el diario ABC.