Sangriento 4 de julio en Estados Unidos: tiroteos dejaron más de diez muertos

Un tiroteo dejó al menos cuatro muertos y siete heridos durante la noche del martes en la localidad de Shreveport (Luisiana), durante la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos.



Medios como la cadena CNN informaron este miércoles del suceso, que está siendo investigado por las autoridades. Aunque inicialmente se contabilizaron tres víctimas mortales, las autoridades encontraron un cuarto cadáver en la zona esta mañana, según el periódico The New York Times, que cita a fuentes policiales. De momento no se han realizado arrestos.

El suceso se suma a los tiroteos que se registraron en las horas previas a la celebración del Día de la Independencia en diferentes ciudades del país, como Fort Worth (Texas) y Filadelfia (Pensilvania).

Al menos 8 personas murieron el lunes, 3 de julio, en dichos estados por culpa de tiroteos. Según las estadísticas, el 4 de julio suele ser una de las fechas más violentas del año.

La Policía de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, informó este martes que un hombre fue detenido la noche del lunes tras disparar indiscriminadamente contra varias personas en el barrio de Kingsessing, en el suroeste de la ciudad.

Cinco personas murieron en este suceso y dos más, dos niños de 2 y 13 años, resultaron heridos. El hombre vestía un chaleco antibalas y tenía varios cargadores, un rifle de asalto AR 15 y una pistola.

En otro suceso violento registrado en la ciudad de Forth Worth, en el estado de Texas, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas (entre ellas una menor) tras un tiroteo masivo registrado en un aparcamiento, informó el departamento de Policía de la ciudad.



Por el momento no se han realizado arrestos y el motivo de los disparos se desconoce. El suceso se produjo en la jornada en la que ciudadanos celebraban sus fiestas locales.

Según Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia armada en Estados Unidos, un tiroteo masivo es aquel que acaba con cuatro víctimas, sean muertos o heridos, sin incluir al autor del ataque si es que ha fallecido o sufrido lesiones durante el suceso. En lo que va de 2023 se han registrado 346 tiroteos masivos.

En Lansing, Michigan, cinco personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en una fiesta la madrugada del martes y otras cuatro personas resultaron heridas en otra balacera registrado en un domicilio en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Según una investigación del profesor James Alan Fox de la Universidad Northeastern de Boston, hecha con las cifras de Gun Violence Archive, el país ha sido testigo de cinco tiroteos masivos cada Día de la Independencia en promedio durante la última década, más que en cualquier otro día del año.

El año pasado, por ejemplo, un hombre armado con un rifle semiautomático abrió fuego en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, matando a siete personas e hiriendo a casi medio centenar.



Este año, el municipio realizará una ceremonia de recuerdo y una marcha, sin carrozas ni artistas, por la ruta que recorre normalmente el desfile.

A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo hoy referencia a este suceso y a la necesidad de prohibir las armas de asalto, como sucedió tras el tiroteo en el estado de Illinois.

"Insto a otros estados a seguir el ejemplo de Illinois y sigo exhortando a los legisladores republicanos en el Congreso a que se sienten a la mesa para hacer las reformas significativas y de sentido común que el pueblo estadounidense apoya", afirmó.

Biden pidió leyes que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, normas que obliguen al almacenamiento seguro de las armas, que se ponga fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y que se lleven a cabo verificaciones universales de antecedentes.

El mandatario también hizo referencia a uno de los sucesos que ha conmocionado el país en las últimas horas, el tiroteo registrado en Baltimore el pasado domingo, en una fiesta, que acabó con la muerte de dos personas y 28 heridos.

La Policía de Baltimore continúa buscando a los responsables y ha ofrecido una recompensa de 28.000 dólares por información que conduzca a algún arresto.

Durante una conferencia de prensa el lunes, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, expresó su preocupación por el estallido de más violencia durante las reuniones del 4 de julio y afirmó que se ha puesto en marcha un operativo especial para reaccionar ante posibles sucesos violentos.