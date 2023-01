“Santos tomó una decisión fuera de la ley, y nos veremos la cara”: Lorent Saleh habló en Madrid

El joven activista venezolano criticó la decisión del expresidente de entregarlo al gobierno de Maduro, tras lo cual estuvo detenido por cuatro años.

Acompañado de su madre, quien también llegó a Madrid recientemente desde Venezuela, Lorent Saleh habló de la persecución política en su país.

“Lo que más me preocupa es que en este momento se está torturando, yo lo vi, yo lo viví, no me lo contaron, y en mi cuerpo hay huellas. Si me preguntan qué tortura es peor…es la sicológica”, dice.

Este hombre salió libre después de 4 años en prisión en Venezuela, tras ser entregado por decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos al servicio de inteligencia venezolano.

“En algún momento nos encontraremos el presidente Santos y yo y nos veremos la cara; él tomó una decisión fuera de ley, de la norma”, advierte.

Ahora en libertad, pero exiliado en España, aseguró que espera encontrarse con el expresidente Santos en los tribunales.

“Lo que le tenga que decir, en cuanto a mi caso, se lo diré en un tribunal. El premio nobel intentó ocultar algo que Sajarov visibilizó el mismo año que a Santos le entregaban el nobel, Europa reconocía la lucha por la libertad y la democracia”, agregó.

Afirmó que su entrega a Venezuela fue una un delito del Estado colombiano.

“No lo digo yo, lo dice la ONU en su grupo de detenciones arbitrarias. Determinó que lo que sucedió con el caso de Lorent Saleh fue una detención arbitraria desde el primer momento”, dice el activista.

En Madrid, donde fue acogido gracias a la colaboración del gobierno español, Saleh pidió a la comunidad internacional que sigan presionando para que dejen de cometerse crímenes de lesa humanidad en Venezuela porque, según afirmó, hay una violación sistemática de los derechos humanos y un estado del terror.

