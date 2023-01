Sara Manuela: historia de la mujer que se hizo pasar por otra y así la descubrieron

Una increíble historia se hizo viral en redes sociales, Sara Manuela era el nombre que en cuestión de horas fue escalando posiciones en las tendencias, todo por una grave denuncia hecha por una joven venezolana, odontóloga, llamada Martha Hidalgo, a quien se le estaban robando sus fotos para pasarse por ella.

En un perfil de Instagram, bajo el nombre de Sara Manuela Giraldo, otra persona estaba usando las fotos de Martha. De acuerdo con la denuncia, que se replicó en redes, la mujer detrás de Sara Manuela habría engañado a varios hombres.

“Sara Manuela Giraldo no existe, invadieron mi privacidad, la de mi familia y amigos. Mi nombre es Martha Hidalgo y utilizaron mis fotografías para crear varios perfiles y una historia falsa”, dijo Hidalgo en sus historias de Instagram.

Denuncia sobre Sara Manuela

Según el testimonio de Martha, la mujer se hizo pasar por otra persona durante dos años, usando las imágenes que ella publicaba en sus redes. La primera alerta de lo que estaba ocurriendo llegó hace cerca de año y medio cuando alguien le escribió a su perfil de Instagram.

“Hay una persona que se está haciendo pasar por ti, está utilizando tus fotos”, fue el mensaje que recibió.

Ella constató la situación, lo compartió en sus redes advirtiendo a sus seguidores y en 30 minutos la cuenta desapareció. Sin embargo, no terminó allí.

En el mes de octubre de 2022, volvió a recibir un mensaje en el que le comentaban que una persona en Colombia se estaba haciendo pasar por ella, su mamá y su hermana.

“Ella no solo involucró mis fotos, sino fotografías de todos mis familiares”, manifestó Martha.

La joven se contactó con la persona que la estaba suplantando. “Me di cuenta de que era una persona que estaba pasando por una enfermedad mental, no porque yo lo supuse, sino porque ella me lo dijo y se atrevió a contarme su historia”.

De acuerdo con Martha, esta mujer aceptó lo que había hecho y por la situación que dijo estar atravesando; incluso Martha le ofreció su apoyo.

En ese momento la cuenta falsa desapareció nuevamente, pero solo pasaron cinco días y la joven afectada fue contactada otra vez. “Me volvieron a decir el perfil de Sara Manuela está activo de nuevo”.

Así las cosas, Martha volvió a contactar a la mujer, que accedió a darle la clave del perfil falso al ella manifestarle que le relevaría a su círculo familiar lo que estaba haciendo.

“Hice este storytime porque sé que hay personas que, aunque desaparezca la cuenta de Instagram, aún tienen a esta chama en Facebook o que aún tienen a esta chama Sara Manuela en WhatsApp o en otra red social y capaz se borre el Instagram, pero capaz ella siga hablando con otras personas por WhatsApp, no lo sé”, agregó.

En entrevista con el periódico El Colombiano expuso que contempla interponer acciones legales para lo cual se está asesorando, pero no ha definido si hacerlo en su país o en Colombia.

Varios hombres terminaron engañados por Sara Manuela, uno de ellos le habría incluso comprado pasajes para un viaje, pero la misteriosa mujer no llegó al aeropuerto.