Sargento de avión militar perdido en Chile le había dicho a su familia que no quería ir a ese viaje

Allegados a Guillermo Figueroa revelan que “a última hora lo llamaron” para hacer parte de la tripulación que viajaba a la Antártida.

En Chile continúa la búsqueda del avión militar que desapareció con 38 ocupantes. Los familiares viven horas de angustia, en espera de ser trasladados a Punta Arenas.

Entre los desaparecidos estaba un joven de 24 años, destacado estudiante de la Universidad de Magallanes, y que había sido becado para continuar sus estudios durante 6 meses en España.

Otro es Ignacio Parada, uno de los 3 civiles dentro del grupo de 38 personas que viajaban en el avión siniestrado de la FACh con dirección a la Antártica, lugar donde realizaría su práctica profesional.

Los familiares del sargento Segundo Guillermo Figueroa manifestaron que no quería participar en el viaje: "esa es la información que tenemos, que no estaba como disponible para subirse a ese vuelo, y creo que a última hora lo llamaron y le informaron que tenía que subir al vuelo".

La FACh coordina los traslados de familiares a Punta Arenas, quienes no pierden la esperanza en el desenlace de este lamentable hecho.

