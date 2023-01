Satélites habrían detectado reanudación de actividades en fábrica de misiles de Corea del Norte

La revelación se produce días después de que el secretario de Estado de EE. UU. admitiera que Pyongyang continuaba produciendo materiales nucleares

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que Corea del Norte está construyendo nuevos misiles, según imágenes satelitales recientes de una fábrica que fabricó el primer misil capaz de alcanzar Estados Unidos, informó el lunes The Washington Post.

"La evidencia reciente, que incluye imágenes tomadas por satélites en las últimas semanas, indica que se está trabajando en al menos uno, quizás incluso dos ICBM (misiles balísticos intercontinentales) de combustible líquido, en un gran complejo de investigación en Sanumdong, cerca de Pyongyang", dice el diario, que cita a funcionarios del gobierno, sin revelar su identidad.

El 12 de junio, Donald Trump y Kim Jong Un acordaron la "desnuclearización" de Corea del Norte en una cumbre histórica celebrada en Singapur.

Según el diario, "esta nueva información no sugiere un aumento en las capacidades de Corea del Norte, pero muestra que el trabajo sobre armamento avanzado continúa varias semanas después de que el presidente Trump dijera en Twitter que Pyongyang 'ya no es una amenaza nuclear'".

Para algunos funcionarios y expertos estadounidenses no es sorprendente que Pyongyang continúe fabricando armas porque, a su entender, Kim no hizo ninguna promesa sobre el tema en la cumbre con Trump, señala el Post.

Aunque ambos hicieron una declaración conjunta, el tiempo y la forma del proceso siguen siendo negociables.

En su audiencia en el Congreso, Pompeo aseguró: "Estamos pacientemente comprometidos en la vía diplomática, pero no permitiremos que esto se eternice sin resultados".

La semana pasada, Corea del Norte comenzó a desmantelar la infraestructura en su principal base de lanzamiento de satélites, que se considera un sitio de prueba para sus misiles balísticos intercontinentales.

