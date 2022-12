Satisfacer a su pareja sexualmente no evita la infidelidad, al contrario, podría alentar los cachos

Estudio científico reveló, además, que las mujeres muy guapas son menos desleales que los hombres altamente atractivos.

El trabajo académico, dirigido por Jim McNulty y Andrea Meltzer, fue publicado en The Journal of Personality and Social Psychology.

Los investigadores basaron sus conclusiones en el seguimiento a 233 parejas de recién casados durante 3 años y medio.

La investigación buscaba dilucidar condiciones que pudieran predecir la posibilidad de infidelidad y ruptura, al tiempo que analizó las acciones que tomaron las parejas que siguieron unidas.

A los participantes se les hicieron entrevistas semiestructuradas a modo de cuestionarios, en los que se detallaban el estado de las relaciones, la satisfacción sexual, su nivel de compromiso y si habían cometido alguna infidelidad.

En una de las pruebas, se les mostró a quienes participaron del estudio algunas fotos de personas atractivas del sexo opuesto. El resultado fue bastante llamativo: las personas fieles tenían un contacto visual más corto con la imagen. Además, a su gusto, la gente más bonita parecía menos guapas de lo que en realidad eran.

McNulty y Meltzer establecieron otros factores que influyen en la infidelidad, a saber: edad, atractivo físico y antecedentes sentimentales.

El estudio dedujo que las personas más jóvenes e insatisfechas resultaban menos fuertes a la hora de evitar una tentación de una relación extramarital.

También se determinó que, dentro de los participantes del estudio, aquellas personas que habían tenido más parejas antes del matrimonio resultaban más fácilmente envueltas en aventuras.

Frente al hecho de que las personas con mayor satisfacción sexual por parte de su pareja resultaban tender más a la infidelidad, el estudio esbozó una posible explicación. Al parecer, esto se debe a que cuando una persona se siente muy a gusto con la sexualidad se siente impulsada a seguir hallando satisfacción aun cuando esta no la suministre la pareja.