Se abre paso el diálogo en Venezuela

El líder opositor venezolano Henrique Capriles reconoció hoy que hay contactos con el gobierno de Nicolás Maduro para que se pueda dar un debate sobre la situación de conflicto que vive el país y manifestó su confianza de que se pueda producir en "las próximas horas".

"Eso está en discusión en este momento, eso está en discusión, en las próximas horas habrá una decisión, yo creo que el país merece ese debate", indicó Capriles en una entrevista con el canal venezolano Televen.

"El debate tiene que darse, yo espero que se dé en las próximas horas", agregó. ( Infórmese más: Maduro sugiere a Obama darle “una oportunidad a la paz” y dialogar )

Capriles, candidato presidencial perdedor en las elecciones presidenciales del año pasado, dijo que jamás va a estar en contra de dialogar, pero señaló que "hay que ir a un debate para que eso permita, sobre la base de ese debate, decir estas son las condiciones para poder dialogar en el país".

"El diálogo no es un show de televisión, no nos vamos a prestar a una comparsa. Ahora, lo que creo que sería un error es no abrir un espacio para decirnos las cosas a la cara; eso creo que tiene mucho más valor, que el país vea un debata de ideas", dijo.

Capriles rechazó los insultos del presidente Nicolás Maduro a la oposición y se preguntó si insultar y calificar a la oposición de "cobarde" es la forma de llamar al país a dialogar.

Venezuela vive una oleada de protestas contra el gobierno desde hace más de un mes que ha dejado 28 muertos, más de 300 de heridos y centenares de detenidos, en lo que el Gobierno ha tildado de intento de golpe.

"Esto no era un golpe de Estado, hay una protesta porque hay un malestar social", señaló el también gobernador del estado Miranda, que abarca gran parte de Caracas.

Dijo que el que algunos hayan planteado la protesta en unos términos con los que no está de acuerdo "no significa que esa protesta sea ni delito ni esa protesta haya que criminalizarla".

"Cualquier venezolano puede pedirle la renuncia a Nicolás Maduro tiene miles de razones para pedirle la renuncia, ahora nosotros consideramos (...) que la protesta desde el punto de vista social desde el punto de vista de hablar de los problemas del país meternos en esa agenda tiene mucho más efecto", dijo.

Capriles acusó al Gobierno de lograr "polarizar la oposición" y dijo que el Ejecutivo representa un extremo que necesita otro extremo.

"Hay extremos del lado de la oposición que se entienden (con el gobierno) (...), casi que tienen un pacto, se necesitan, los extremos se alimentan", consideró.

El opositor no confía en que la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tiene previsto llegar al país en la primera semana de abril permita superar la situación de conflicto en el país, porque, señaló, es "una instancia que defiende intereses de gobiernos".

"La verdad es que yo no veo ahí ninguna posibilidad, creo que los gobierno de América Latina nos han dado la espalda a nosotros los venezolanos (...) incluyendo a Colombia que es nuestro hermano país", dijo, al subrayar que "deberían estar defendiendo los derechos humanos". ( Lea también: Maduro agradece la "buena voluntad" de Santos para contribuir al diálogo )