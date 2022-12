Se aprietan encuestas en EE. UU. tras investigación del FBI a correos de Clinton

Donald Trump acortaba distancias con Hillary Clinton en la carrera por la Casa Blanca, según las últimas encuestas, tras la reapertura de una pesquisa del FBI sobre el uso de un servidor privado cuando la candidata demócrata era secretaria de Estado.

A nueve días de las elecciones, una encuesta de ABC News/Washington Post divulgada este domingo otorga una ventaja de apenas un punto porcentual a Clinton, de 46% contra 45% para el candidato republicano, en una medición que incluye a los cuatro aspirantes.

En Florida, un estado vital para tener chance de llegar a la Casa Blanca, Trump pasó al frente con 46% de las adhesiones contra 42% para Clinton, según un sondeo de The New York Times Upshot/Siena College Research Institute.

Aunque las mediciones a nivel nacional siguen pronosticando una victoria de la exsecretaria de Estado, Trump no tardó este domingo en hacer alarde de las nuevas estimaciones.

"Ahora estamos liderando en muchas encuestas, y muchas de ellas fueron realizadas antes de que se anunciara la investigación criminal el viernes", escribió el candidato en Twitter.

El jefe del FBI, James Comey, anunció el viernes la reapertura de la investigación -que había sido archivada en julio- sobre el uso de un servidor privado cuando Clinton era secretaria de Estado, sin ceñirse al protocolo de seguridad, ante el descubrimiento de nuevos correos.

Comey, que es republicano, había criticado en julio el manejo de Clinton de información delicada pero no halló méritos para presentar cargos en su contra.

"No podemos distraernos con todo el ruido que hay en el ambiente político, debemos mantenernos concentrados", dijo el domingo Clinton, quien hizo paradas en Miami y Fort Lauderdale, donde visitó una iglesia bautista, un bar irlandés, un restaurante de comida afroamericana, una oficina de votación anticipada e hizo un acto en una discoteca gay.

La candidata demócrata de 69 años dejó a sus allegados el trabajo de continuar criticando al director del FBI.

El líder demócrata en el Senado, Harry Ried, fustigó el domingo a Comey, diciendo que pudo "haber roto la ley".

"Tan pronto como usted tiene posesión de la más mínima insinuación sobre la secretaria Clinton, se apresura en publicitarla en la forma más negativa posible", dijo Reid en un comunicado.

"Mediante sus acciones tendenciosas, usted puede haber roto la ley", dijo Reid, alegando que Comey habría violado la Ley Hatch, que prohíbe al FBI influir en las elecciones estadounidenses.

El anuncio de reabrir la investigación "estaba lleno de insinuaciones, pero corto de datos, así que instamos a Comey a explicar cuál es el problema", dijo John Podesta, jefe de la campaña de Clinton, a la cadena CNN.

Según varios medios, Comey recibió críticas del Departamento de Justicia, del cual depende el FBI, por romper con la tradición de no comentar casos públicamente durante las campañas elecciones, para no interferir con ellas.

Senadores demócratas escribieron una carta a Comey y a su jefa, la secretaría de Justicia, Loretta Lynch, pidiendo que aclaren antes de la noche del lunes si los nuevos e-mails son pertinentes para la investigación que el FBI cerró en julio.

A Trump, que buscaba recuperarse de las acusaciones de acoso sexual por parte de al menos 12 mujeres, el anuncio del FBI le vino de perillas.

"La corrupción de Hillary hace pedazos los principios sobre los que se fundó nuestro país", declaró Trump durante un acto de campaña este domingo en Las Vegas, en donde acusó a su adversaria de haber actuado en forma "criminal", "deliberada" e "intencional".

"Francamente, creo que van a tener que llegar a la conclusión de que Hillary Clinton es una opción arriesgada para ser presidente", comentó de su lado Mike Pence, el compañero de fórmula de Trump, a la cadena NBC.

Según el diario The New York Times, FBI reabrió la investigación tras hallar correos en un ordenador portátil de la asesora de Clinton Huma Abedin y su marido Anthony Weiner, de quien se separó al verse envuelto en una investigación por enviar mensajes con contenido sexual a una menor.

Es poco probable que la investigación pueda avanzar antes de las elecciones y muy pocos observadores creen que hay mérito para presentar cargos criminales contra Clinton.

Según reportes en la prensa que citan a fuentes del FBI, los agentes de la policía federal todavía no saben si los mensajes hallados en el ordenador de Abedin y Weiner son nuevos o si contienen información reservada.

El lunes Clinton hará campaña en Ohio, con actos programados en Cleveland y Cincinnati, mientras que Trump visitará Michigan.