¿Se burla Corea del Norte de la ONU?

El anuncio de Corea del Norte de que disparó un cohete de largo alcance, una acción condenada por la comunidad internacional, suscita una serie de preguntas.

¿Qué se lanzó exactamente?

Corea del Norte afirma haber arrojado una lanzadera espacial equipada con un satélite de observación terrestre. Corea del Sur afirma que se trató de un misil de largo alcance.

Lo relevante no reside tanto en las características precisas del aparato, sino en las verdaderas intenciones de Pyongyang. Toda lanzadera espacial utiliza una doble tecnología y tiene aplicaciones potencialmente militares, además de las civiles.

EE. UU. y sus aliados consideran que Corea del Norte realiza estos disparos de cohetes para probar sus capacidades en materia de misiles balísticos, con miras a desarrollar un misil balístico intercontinental capaz de transportar una carga nuclear hasta territorio estadounidense. Pyongyang asegura que su programa espacial es puramente científico.

¿Corea del Norte no tiene derecho a un programa espacial?

Pyongyang reivindica ese derecho, pero las sanciones decretadas por la ONU en 2006 para limitar su programa nuclear le prohíben probar cualquier sistema de misiles. Para el Consejo de Seguridad de la ONU, los lanzamientos espaciales violan esta prohibición.

El principal protector diplomático de Pyongyang, China, da la razón a ambos campos, y defiende que Corea del Norte tiene derecho a un programa de exploración espacial, pero que debe respetar las resoluciones de la ONU.

Los norcoreanos colocaron un satélite en órbita tras el primer disparo con éxito de un cohete, en diciembre de 2012.

Pero los expertos estiman que éste nunca funcionó, lo que reafirma las sospechas de quienes creen que, en vez de una misión científica, se trataba de una operación camuflada.

¿Cuáles son las capacidades norcoreanas en materia de misiles?

En sus discursos más beligerantes, Corea del Norte afirma ser capaz de golpear el territorio de EE. UU. La mayoría de expertos lo ponen en duda y estiman que el país tardará años en dotarse de esa capacidad.

Si bien los disparos de cohetes permitieron hacer avanzar el programa de misiles balísticos, Pyongyang no parece dominar la tecnología de reingreso en la atmósfera, necesaria para alcanzar un territorio tan lejano como EE. UU.

Los especialistas no saben tampoco hasta qué punto los norcoreanos son capaces de dominar la miniaturización de una bomba para poder colocarla en un misil.

¿Y ahora qué?

Washington y sus aliados quieren que se adopten nuevas sanciones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero éste aún no ha hallado un consenso sobre el endurecimiento de las sanciones tras el ensayo nuclear norcoreano del 6 de enero. China, con derecho a veto, se opone a esas tentativas.

Las tensiones seguramente escalarán, sobre todo después de que Seúl y Washington anunciaran este domingo la apertura de negociaciones para desplegar en Corea del Sur uno de los sistemas estadounidenses de defensa antimisiles más avanzados.

¿Qué quiere Corea del Norte?

Pyongyang espera que su cuarto ensayo nuclear en enero y su disparo de cohete este domingo contribuyan a empujar a EE. UU. a la mesa de negociaciones, donde el régimen quiere obtener algunas concesiones. Corea del Norte ya ha anunciado su intención de colocar otros satélites en órbita.

EE. UU. ha excluido hablar con el Norte mientras no haya un gesto tangible hacia la desnuclearización. Pero, para algunos, esta política llamada "paciencia estratégica" ha permitido a Pyongyang avanzar en su programa nuclear.