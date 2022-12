Se casa Pippa Middleton, hermana de la esposa del príncipe William

En la boda de Kate, lució un ceñido y hermoso traje blanco que se robó todas las miradas. Este sábado, la expectativa está lo que usará en su propio matrimonio.

La inglesa, de 33 años, se casará con el financiero James Matthews. Será una boda de alto copete en la que los hijos de Guillermo y Catalina tendrán papeles protagonistas.

Se espera también la asistencia del príncipe Enrique, hermano de Guillermo y concuñado de la novia, que podría estar acompañado de su nueva novia, la actriz estadounidense Meghan Markle, entre rumores de compromiso.

Enrique lanzó una severa e inusual advertencia a la prensa en noviembre para que no acosaran a la mujer, que podría acudir a la recepción, donde no habrá prensa, pero no a la boda, abierta a los medios.

El príncipe Jorge, de 3 años, tercero en la línea de sucesión a la corona de Isabel II después de su abuelo Carlos y su padre Guillermo, oficiará de paje de la novia, y su hermana Carlota, de 2 años, será dama de honor.

La boda tendrá lugar en el condado campestre de Berkshire, al oeste de Londres, cerca de la casa familiar de los Middleton.

Un avión Spitfire, el legendario caza británico de la Segunda Guerra Mundial, sobrevolará el lugar, en el que se instalará una gran carpa temporal de cristal y lujosos baños portátiles, con acabados en roble.

Pippa Middleton saltó a la fama en 2011 en la boda de su hermana, vista por una audiencia de 2.000 millones de personas.

Su imagen de dama de honor con un vestido ceñido a las curvas, diseño de Alexander McQueen, fue una de las más populares del enlace.

Miles y miles de personas se adhirieron en la red social Facebook a la "Sociedad de admiradores del trasero de Pippa Middleton", que, seis años después, conserva a 200.000 seguidores.

"Es un poco alarmante conseguir el reconocimiento mundial (si esa es la palabra correcta) antes de los 30 años gracias a tu hermana, tu cuñado y tu trasero", escribió en una ocasión.