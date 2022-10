Se conocen nuevos videos relacionados con la masacre de Parkland: “Quería arruinarlo para todos”

Justo cuando entra en la recta final el juicio contra el autor confeso de la masacre de Parkland, Estados Unidos, son revelados nuevos y perturbadores videos relacionados con el caso.



Las nuevas imágenes muestran al autor de la masacre, Nikolas Cruz, cargar su arma tras disparar a varios estudiantes. En otra cámara quedó registrado cómo corría por los pasillos, presuntamente, en busca de más víctimas.

Los videos fueron presentados durante la más reciente audiencia en el juicio de sentencia contra Nikolas Cruz, quien en la tarde del 14 de febrero de 2018 mató a 14 estudiantes y tres profesores en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, de la que es exalumno.

En la corte también se reveló una entrevista con un psicólogo forense en la que Cruz señala la razón por la que eligió el Día de San Valentín para perpetrar la masacre de Parkland.

“Porque sentía que nadie me quería y no me gustaba el Día de San Valentín, quería arruinarlo para todos”, dice Cruz en uno de los videos.

En el juicio, la defensa, además, pidió al jurado tener en consideración que otro trauma contribuyó al daño mental de Cruz y sería una supuesta agresión sexual cuando él tenia 9 años.



Dijo que quien cometió el abuso era un vecino tres años mayor que él. Sin embargo, un especialista de la Fiscalía no le creyó y refutó el reclamo de la defensa, que sostiene que Nikolas Cruz padece de un desorden mental severo porque su mamá consumió drogas y alcohol cuando estaba embarazada.

“Hay una gran diferencia entre una enfermedad o defecto mental y un trastorno de personalidad. En el trastorno, puede controlar lo que hace si se quiere, si sirve a su propósito. Se preocupan por sí mismos, pero no por los derechos de los demás", afirmó el neuropsicólogo clínico Robert Denney,.

Ya han sido tres meses de dolorosos testimonios en la corte con la presencia de familiares de las víctimas de la masacre de Parkland. Se espera que la próxima semana se den los argumentos de cierre para que el jurado comience a deliberar y decida si el autor confeso de la masacre será sentenciado a pena de muerte o cadena perpetua.