Se conocieron las primeras imágenes de los 41 obreros atrapados en un túnel de India

Equipos de rescate intentan sacar con vida a 41 obreros que quedaron atrapados tras el colapso de un túnel en India. Se conocieron las primeras imágenes de los trabajadores que llevan diez días en el interior de aquel lugar.



La sonda que brinda alimentos a los trabajadores fue la misma que permitió el ingreso de una cámara, que también captó las primeras imágenes de ellos en las profundidades de aquel túnel.

Los metrajes son hoy un aliciente para los familiares de los obreros, que esperan que las labores de rescate se lleven a cabo de manera pronta.

“Hoy fue un día muy diferente a antes. Los pudimos escuchar claramente y todo estuvo bien. Por dentro están bien”, aseguró Birenda Kisku, la cuñada de uno de los trabajadores atrapados.

Los médicos de la zona evaluaron sus condiciones físicas y mentales: “Les he sugerido que tomen vitamina C, calcio y tomen suero. Deben mantenerse hidratados. Les he pedido que descansen y practiquen meditación”.

El rescate no es sencillo, pues del acceso principal a donde quedaron atrapados existe una brecha de 200 metros. Perforar la maciza montaña que los separa ha sido todo un reto.

“Se están realizando trabajos para ampliar el túnel de evacuación, mismo que también se está perforando. Se están realizando trabajos para crear lugares seguros dentro del túnel. Este sigue siendo un entorno peligroso”, agregó Arnold Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo.

Los planes de rescate

El Gobierno de la India afirmó que ha lanzado cinco planes simultáneos para tratar de rescatar a 41 obreros atrapados en un túnel desde hace diez días, además de haber reanudado la excavación de un orificio bajo los escombros tras una avería el pasado sábado.

"La Corporación Nacional para el Desarrollo de Autopistas e Infraestructuras (THDCL) ha reanudado la perforación horizontal desde el extremo de Silkyara para rescatar a los trabajadores", indicó el Ministerio de Transportes indio en un comunicado.

Además de la excavación horizontal en el extremo de Silkyara, actualmente hay activos otros cuatro proyectos a manos de otras tantas compañías, detallaron las autoridades.

Dos de ellos buscan alcanzar a los trabajadores taladrando en vertical, desde lo alto de la montaña, y el plan más avanzado es el llevado a cabo por la compañía pública local SJVN, con la instalación de la maquinaria "en curso" y la misión de excavar 90 metros, indicó el Ministerio de Transportes.

Desde el otro lado de la montaña, la compañía THDCL ha comenzado a construir un túnel de rescate, de unos 483 metros de largo. Un último plan busca instalar una tubería lo suficientemente grande como para permitir la salida de los obreros.