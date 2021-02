Se conoció condena contra abuelo que dejó caer a su nieta durante crucero, la niña murió ahogada

En 2019 la tragedia enlutó a una familia que viajaba en un crucero por el puerto de San Juan, en Puerto Rico . Salvatore Anello llevaba a su pequeña nieta en brazos y se le cayó al agua por la venta de un piso 11.

Así fue el reporte: El infierno que vive hombre que dejó a caer accidentalmente a su nieta de un crucero

Cuando fue indagado les dijo a los investigadores que su daltonismo había influido en el hecho, pues no pudo distinguir que había una ventana abierta: “yo estaba tratando de tocar el vidrio, pero no lo alcanzaba y me incliné más para que ella pudiera alcanzarlo también”.

Sus abogados lo convencieron de que se declara culpable de homicidio negligente en octubre del año pasado y en las últimas horas, tras de una audiencia virtual, lo sentenciaron a tres años de libertad condicional.

Salvatore Anello no irá a prisión, pero su condena es interna. “Si me encuentran culpable o no es intrascendente, porque lo que ya sucedió es tan horrible”, indicó.

En diciembre de 2020, la niña cumpliría su tercer año.