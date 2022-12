Se cumplen diez años de la muerte del líder palestino Yaser Arafat

El presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abás, depositó una ofrenda floral ante su tumba y en un discurso acusó a Israel de arrastrar a la región hacia una guerra religiosa.

Además, arremetió contra el movimiento islamista Hamás, por los ataques contra varios dirigentes de Fatah.

También, se realizó un homenaje a los caídos en la Gran Guerra.

Cuando el Big Ben de Londres marcó las once de la mañana, del día once, del mes once, Inglaterra rindió un homenaje a sus soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, que terminó un día como hoy en 1918.

En el acto, fue plantada la última de las 888.246 amapolas de cerámica que cubren los jardines de la torre de Londres, en honor a los soldados muertos.

También en Francia se recordó el armisticio que puso fin a la "Gran guerra", que les costó la vida a nueve millones de combatientes y siete millones de civiles. El objetivo es recordar para que no se repita.