Se deberá convocar a elecciones en Venezuela durante próximos 30 días

De acuerdo con la Constitución de ese país, se deberá llamar a elecciones en los próximos 30 días, a partir de que se oficialice el fallecimiento.

La muerte de Hugo Chávez constituye una falta absoluta, según el artículo 233 de la Carta Magna venezolana: "serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato".

El presidente Hugo Chávez no tomó juramento luego de que ganara las elecciones el 7 de octubre de 2012, por lo que deberá asumir el poder transitoriamente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

"Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional", reza la Constitución.

El vicepresidente Nicolás Maduro no puede asumir el cargo y debe convocar a elecciones presidenciales.

Es importante destacar que los 30 días que establece se refieren al plazo que tiene para hacer el anuncio oficial de convocar a elecciones y a partir de allí, se estima un plazo de 90 días para la realización de los comicios.

En relación, con las elecciones que se deben convocar en Venezuela, la Constitución indica, en su artículo 229, que "no podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva (...), en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección".

Es decir, para que Nicolás Maduro continúe con el movimiento de su líder y pueda competir en los comicios, deberá renunciar a su cargo como vicepresidente del país.

Caracas, Venezuela