Se derrumba hotel en China usado para tratar pacientes con el COVID-19

Unas 70 personas permanecían atrapadas bajo los escombros tras el hecho en la ciudad de Quanzhou, en el sureste del país.

El hotel Xinjia se derrumbó hacia las 19:30, hora local, y los servicios de rescate habían podido sacar hasta el momento a 23 personas, según un comunicado de autoridades locales en la provincia de Fujian.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020