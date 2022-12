Se destapa en Panamá uno de los mayores escándalos fiscales del mundo

De acuerdo con una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, una firma panameña habría creado más de 214 mil empresas de papel para ocultar la riqueza de personalidades del planeta. Incluso, 850 colombianos estarían involucrados en el escándalo...

Unos 11,5 millones de documentos y archivos hicieron parte de la investigación que reveló que más de 140 políticos y líderes mundiales guardan dinero en 21 paraísos fiscales, según la publicación, para ocultar su riqueza y evadir impuestos.

Los investigadores señalan que la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó cerca de 214 mil empresas de papel para ocultar el rastro de los dineros y evadir la vigilancia de las autoridades.

De acuerdo con el consorcio que lideró la investigación, 850 colombianos estarían involucrados en el escándalo. Entre los nombres revelados aparece Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Sin embargo, el mismo consorcio publicó una respuesta de Gutiérrez quien aseguró que "no ha cometido ningún delito y que no ha sido investigado en Colombia ni en ningún otro lugar”. Y agregó que nunca ha tenido ningún negocio relacionado con su cuñado y ha recalcado también que tener sociedades en otra jurisdicción no es ilegal".

Este es considerado uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos, ya que en la lista también aparecen mencionados importantes personajes del mundo, incluidos lideres políticos.

Líderes mundiales:

El presidente de Argentina, Mauricio Macri

El rey de Arabia Saudita: Salman Bin Abdulaziz

El presidente de Ucrania Petro Poroshenko

La lista además habla de familiares o allegados a poderosos personajes:

Familiares o asociados a líderes:

La hija del exprimer ministro chino Li Xiaolin

Amigos del presidente Putin: Arkady y Boris Rotenberg, Sergey Roldugin

Primos del presidente sirio Bashar al Assad: Rami, Hafez makhlouf

El papá del primer ministro británico: Ian Cameron

El asistente de los Kirchner, Daniel Muñoz

El contratista favorito del presidente de México, Enrique Peña Nieto: Juan Armando Hinojosa

La hermana del anterior rey de España: Pilar de Borbón

Incluso, en el listado aparecen nombres de famosos deportistas como Lionel Messi e Iván Zamorano.

Varias de las personas y compañías involucradas en el escándalo, según la investigación, figuran en la lista del gobierno estadounidense de personas relacionadas con acciones delictivas.