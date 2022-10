Se enamoró de un preso que conoció por Facebook y durante una visita a la cárcel casi la mata

Una mujer indicó que estuvo a punto de que la mataran luego de que comenzó una relación con un preso que conoció a través de Facebook. Durante una visita a la cárcel este hombre la agredió.



Analía, quien decidió llamarse así para no revelar su identidad, le comentó al diario argentino Crónica que se enteró que el individuo estaba preso tras una semana de comenzar a enviarse mensajes por la red social.

Sin embargo, que estuviera privado de la libertad no fue un impedimento para que Analía comenzara una relación sentimental con este hombre.

Por más de un año, ella lo visitaba en el penal 49 de Junín, al noreste de Buenos Aires. Sin embargo, en su última visita, le pidió al individuo que si le mostraba una foto de su hijo y al abrir su cuenta de Facebook "veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil". Ella asegura que este hombre tendría otra relación en paralelo. Al percatarse de eso, su reacción fue coger el celular y correr hacia el baño.

"Él me siguió al baño y me dice: 'Dame el teléfono'. Yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado", expresó Analía.

Una vez que ocurre el ataque ambos volvieron a la mesa donde estaban hablando, ella rompió en llanto y le dijo que se quería ir, pero el sujeto le respondió: “No te vayas, sino vas a ver lo que te pasa afuera".



Analía afirmó que interpuso una denuncia, pero comenzó a recibir amenazas para que la retirara. Ahora, teme por su vida puesto que el reo está próximo a quedar en libertad por buena conducta.

"Tengo miedo que me venga a buscar o me mande a matar", expresó esta mujer.

Este hombre ya había sido condenado a 8 años y medio de prisión por violencia de género contra su expareja y "haber intentado matar a su excuñado".