Se intenta suicidar periodista tras matar a reportera y camarógrafo en directo

El periodista Vester Lee Flanagan, conocido por el nombre de Bryce Williams, se intentó suicidar en una autopista de Virginia cinco horas después de matar supuestamente a tiros a una reportera y un camarógrafo que estaban informando en directo para una cadena local afiliada a la CBS.

Así lo explicó la Policía del estado a la cadena WDBJ7, para la que trabajaban los periodistas fallecidos, Alison Parker y Adam Ward, y en la que el asesino estuvo empleado durante un año hasta que fue despedido por motivos que no han trascendido.

En una breve secuencia, pareciera que el camarógrafo logró capturar la imagen del atacante.

Según la emisora, Alison Parker, natural de Virginia, tenía 24 años y Adam Ward llevaba trabajando para ese canal desde 2011 y tenía 27.

La Policía del condado de Franklin informó que en el tiroteo hubo otro herido de bala, que no ha sido identificado y del que tampoco se conoce la gravedad de sus heridas, y se ha emprendido una búsqueda por la zona para dar con el autor.

El director de la emisora, Jeffrey A. Marks, declaró a la cadena de televisión CNN que no tiene conocimiento de que ninguna de las dos víctimas hubiera sido amenazada antes.

El lugar del tiroteo, en el suroeste de Virginia y unos 350 kilómetros al sur de Washington, no es conocido por ser una zona de un índice criminal particularmente alto, y está a unos 40 kilómetros de la población de Roanoke, donde tiene su sede la WDBJ-TV.

Las escuelas de la zona han restringido los accesos a sus instalaciones durante el día de como medida de seguridad.