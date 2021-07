Se paró frente a bus en movimiento e intentó detenerlo porque chocó con su carro

Un accidente de tránsito causó conmoción en Chile porque una mujer se paró frente a un bus en movimiento que, segundos antes, había estrellado su carro. Otro vehículo particular también se vio involucrado en el hecho.

“Vi que mi auto estaba ahí, destrozado, dije ‘¿pero por qué?’, y me bajé del auto sin pensarlo”, reconoció Nataly Valenzuela, la conductora que se paró frente a un bus en movimiento, al hablar con Meganoticias.

Un testigo le dijo al mismo medio que la persona que manejaba el vehículo de Transantiago “le decía que anotara el número, la patente, porque nunca se trató de detener”.

Pese a que la mujer se paró frente a un bus en movimiento, este siguió el recorrido y fue perseguido por otro carro afectado.

La conductora del vehículo de servicio público reconoció que tumbó el espejo del automotor de la mujer que se le atravesó.

Sin bajarse del bus, que seguía avanzando, le aseguró a la afectada “que la empresa le responde, a lo que ella me dijo que me bajara del bus, que me iba a matar”.

Metros más adelante, el otro vehículo afectado alcanzó el automotor de servicio público y, según la causante del accidente, “empezaron a apedrear el bus, a amenazarme con pistola, fue una persecución terrible. Lo que más me da pena es que se expuso la vida de mucha gente”.

La persecución terminó a metros del Palacio de la Moneda.