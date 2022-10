¿Se pasó de graciosa? Trabajadora de guardería usó escalofriante máscara y aterrorizó a los niños

En Misisipi, Estados Unidos, se presentó un inaudito acontecimiento, cuando los trabajadores de una guardería se confabularon para asustar a los menores de edad que allí cuidaban con una escalofriante máscara de Halloween .

Según indicaron los medios de comunicación , la mujer que portó el accesorio no tenía la intención de causar daño a los pequeños e incluso admitió haber comprado la máscara para asustar a una compañera.

Publicidad

Su estrategia, según las explicaciones que entregaron, era asustarlos un poco para que hicieran caso a sus maestros y para esto se puso de acuerdo con sus colegas.

Asimismo, aclaró que, tras espantar a los niños, salió de la sala y se la retiró. Paso seguido, volvió con los infantes y los abrazó.

"Lo que no vieron todos fue que después de salir de la sala, me la quité y volví a entrar en el aula y dije: 'Cece tiene al monstruo. No va a volver'. Y me abrazaban. Conozco a esos niños de toda la vida", agregó la mujer que lució el accesorio.

Apesar de sus disculpas, la propietaria del establecimiento compartió que conoció la existencia de los videos y no aprueba este tipo de conductas, pues en las imágenes recopiladas se ve a los menores de edad gritando, llorando y hasta escondiéndose detrás de los pupitres.

Publicidad

De igual forma, resaltó que los trabajadores involucrados en el incidente fueron despedidos.

Publicidad



“Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado", concluyó.