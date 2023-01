“Sé que arruiné mi futuro”: hablan estudiantes que escaparon del EI y ahora piden clemencia

Una es estadounidense y la otra británica, están en un campo de refugiados, pero acaban de perder su nacionalidad. Conozca su historia.

Estados Unidos dijo el miércoles que negará el ingreso de la yihadista estadounidense Hoda Muthana, quien viajó a Siria como partidaria del grupo Estado Islámico (EI) pero ahora quiere regresar a su país.

"La señora Hoda Muthana no es ciudadana de Estados Unidos y no será admitida en Estados Unidos", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un breve comunicado.

"Ella no tiene ningún fundamento legal, ningún pasaporte válido de Estados Unidos, ni derecho a un pasaporte ni visa para viajar a Estados Unidos", recalcó.

"Seguimos recomendando a todos los ciudadanos de Estados Unidos que no viajen a Siria", concluyó Pompeo.

Esta declaración sobre Muthana, uno de los pocos estadounidenses entre los cientos de europeos que se unieron a las filas del EI en Siria, se contradice con los llamamientos del propio Pompeo a otros países para que hagan retornar y procesen a sus nacionales yihadistas.

Muthana, de 24 años, nació en Estados Unidos de padres yemenitas que se naturalizaron estadounidenses antes del nacimiento de sus tres hijos, según la ONG Counter Extremism Project.

Su abogado, Hassan Shibly, dijo al diario USA Today que Hoda nació en 1994 en Nueva Jersey y se crió en Alabama.

A finales de 2014, poco después de mudarse a Siria, Muthana publicó en Twitter una foto de cuatro mujeres que parecían quemar sus pasaportes occidentales, incluido uno estadounidense.

La joven, que fue detenida por fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos, dijo que le habían lavado el cerebro y que estaba avergonzada de haber apoyado al EI.

“Sé que arruiné mi futuro y el futuro de mi hijo. Me arrepiento enormemente”, dijo Muthana.

Muthana se casó tres veces con hombres yihadistas, todos fallecidos actualmente, y tiene un hijo pequeño.

Bajo el nombre de "Umm Jihad", Muthana participó activamente en la propaganda yihadista, llamando incluso a "derramar sangre estadounidense" y glorificando al grupo EI, que llegó a dominar vastas zonas de Siria e Irak.

Pero en una entrevista publicada el domingo con el diario británico The Guardian, Muthana dijo que había renunciado al extremismo y quería regresar a casa.

El otro caso

La situación de la joven Shamima Begum, de 19 años, que en 2015 viajó a Siria para casarse con un combatiente del grupo yihadista Estado Islámico y el martes fue desposeída de su nacionalidad británica, se tornó un rompecabezas después que Bangladés negara de plano este miércoles concederle la ciudadanía.

La joven se encuentra en un campo de refugiados de Al Hol, en el nordeste de Siria, y desea retornar al Reino Unido, pero las decisiones anunciadas por de las autoridades británicas y de Bangladés dejaron su situación cubierta bajo un manto de incógnita.

"Estoy un poco conmocionada. Es un poco perturbador y frustrante. Me parece que es un poco injusto para mí y mi hijo", afirmó la joven al canal británico ITV tras el anuncio de que el gobierno británico decidió quitarle su pasaporte.

Hace una semana, Begum dio a luz a un niño en el campo de refugiados. Había tenido otros dos bebés en Siria, pero murieron, afirmó.

El ministro del Interior, Sajid Javid, dio a entender después que el bebé podría ser ciudadano británico. "Los niños no deben sufrir. Así que si un padre pierde su ciudadanía británica no afecta a los derechos de su hijo", afirmó el miércoles ante el Parlamento.

La joven aseguró no entender "porqué mi caso es diferente" al de "otras personas (que) son enviadas a Reino Unido". Y afirmó que, dado que su marido -actualmente prisionero de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)- es holandés, "tal vez pueda pedir la ciudadanía en Holanda".

"Si lo envían de vuelta a la cárcel en Holanda, puedo esperarlo mientras está en la cárcel", dijo.

Contactado por la AFP, un portavoz del ministerio de Justicia holandés afirmó no comentar casos individuales.

El caso de Begum conmocionó en los últimos días a Reino Unido, sacudido en 2017 por una serie de atentados reivindicados por el EI, por su patente falta de arrepentimiento.

La joven afirmó que no lamentaba haber huido a Siria cuando tenía 15 años, junto a otras dos adolescentes de su escuela en el este de Londres, y calificó el atentado de Mánchester, que dejó 22 muertos en mayo de 2017, de "represalia" a los ataques de la coalición occidental contra el EI.

La decisión del gobierno británico fue notificada mediante una carta de Javid a su familia.

"Es una herramienta poderosa que sólo puede ser usada para mantener a los individuos más peligrosos fuera de este país y no la usamos a la ligera", afirmó el ministro.

Reino Unido puede retirar el pasaporte a uno de sus ciudadanos si considera que es una decisión de "interés general" a condición de que esto no lo convierta en apátrida, conforme a la convención de Nueva York del 30 de agosto de 1961.

En declaraciones a la red de TV BBC, la joven aseguró que "tengo una sola nacionalidad, y si me la quitan no tendré ninguna. No creo que ellos puedan hacer eso".

La familia de la joven expresó su decepción y anunció que intentará impugnar esta decisión, que puede ser recurrida.

El caso de Begum ilustra la disyuntiva a la que se enfrentan varios gobiernos europeos, al tener que optar entre prohibir el retorno de sus nacionales yihadistas por motivos de seguridad o permitirles que regresen y procesarlos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a los países europeos a que repatriasen a sus cientos de ciudadanos detenidos en Siria para juzgarlos.

Sin embargo, Londres afirmó después que los combatientes extranjeros del EI deberían ser juzgados en la región donde cometieron crímenes, pese a que la administración semiautónoma kurda se niega a juzgar a los extranjeros y quiere devolverlos a sus países.

