Se quejaba de un fuerte dolor de estómago y dentro de su organismo hallaron 187 monedas

Un hombre que se quejaba de tener fuertes dolores de cabeza y estómago fue llevado de urgencias a un hospital, pero cuando los médicos le hicieron una radiografía quedaron atónitos al descubrir que tenía "un montón monedas" dentro del cuerpo.



El insólito caso sucedió en la ciudad de Lingsugur, India, después de que el paciente, identificado como Dyamappa Harijan, aseguraba que tenía el estómago más hinchado de lo normal, por lo que los doctores lo sometieron a una serie de estudios y exámenes.

Se confirmó que el individuo había ingerido 187 monedas, las cuales pesaban 1,5 kilos.

Publicidad

De acuerdo con el doctor Eshwar Kalaburgi, quien fue uno de los profesionales que lo atendió, el paciente sufre de problemas psiquiátricos y había estado tragando dichas monedas en un lapso de 2 a 3 meses.

“Basándonos en sus síntomas, le hicimos una radiografía y una endoscopia y encontramos monedas en el estómago. Entonces, decidimos operarlo. El estómago estaba enormemente dilatado. Un montón de monedas estaban clavadas en diferentes lugares”, aseguró Kalaburgi para India Today.



Entre tanto, el hijo del paciente manifestó que tanto él como otros familiares no sabían de esta situación, pues su papá nunca le dijo a nadie.

“No sabíamos de esto. No estaba mentalmente bien, pero hacía su trabajo de rutina todos los días. No le dijo a nadie que se había tragado las monedas. Hace solo unos días tenía el estómago hinchado y cuando dormía estaba en agonía, pero nunca se pensó que había tragado monedas”, expresó Ravikumar, hijo del Harijan.

Tras ser operado, el hombre fue tratado también por un cuadro de deshidratación y “otros problemas menores”.