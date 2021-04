Se recuperó tras sufrir graves quemaduras y ahora tiene millonaria deuda por tratamiento que recibió

Alexis Hernández sufrió quemaduras de gravedad en todo el cuerpo por una explosión y, luego de un largo y duro tratamiento, adquirió una millonaria deuda con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Este joven de 25 años, oriundo de Puerto Rico, estudiaba Medicina en Guadalajara, México.

En enero de 2019 prendió el calentador de su apartamento para darse un baño y de repente todo a su alrededor estalló.

“La explosión me empuja contra la pared, me doy en la cabeza. Tuve que tomar la decisión de meterme al apartamento, cruzar el fuego y buscar una salida”, narró Alexis a Telemundo.

Aunque salió con vida, sufrió quemaduras severas que necesitaban un tratamiento especial y que recibió en el Instituto de Investigación Quirúrgica de la Armada de Estados Unidos.

“Lo primero que aprendí fue a sentarme, (…) a caminar, a dar pasitos, aprender a respirar porque usaba un respirador artificial”, narró el joven, que se sometió a 19 cirugías y estuvo varios meses en terapia física.

Salió caminando del hospital militar, pero al volver a su natal Puerto Rico se llevó una desagradable sorpresa: el seguro médico no pagaría los gastos del tratamiento, por lo que ahora debe 1,7 millones de dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Estoy tratando de levantarme y esto es lo que me vuelve a tumbar al piso”, reconoció.

Sin embargo, afirma que esta deuda no será un obstáculo: “con todo lo que he pasado siento que nada me detiene”.