Se reveló el video de la confesión de Derek Rosa, el joven que asesinó a su mamá en Estados Unidos

Salieron a la luz las imágenes de la primera confesión que realizó Derek Rosa tras ser arrestado por la Policía de Estados Unidos. Este adolescente, de apenas 13 años, asesinó a su mamá el pasado 12 de octubre de 2023.



En el registro se puede apreciar que el joven, aunque acababa de matar a la persona que le dio la vida, se veía bastante tranquilo. En ese momento el adolescente aprovechó para contar a los uniformados lo que había hecho.

En uno de los apartes del metraje se escucha a uno de los oficiales que le pregunta por las manchas que tiene en su ropa, a lo que el detenido responde que es “sangre” y que también la tiene en sus manos.

Posteriormente, los agentes lo cuestionan sobre los detalles del crimen. En ese momento se cancela el audio del video, pues las palabras del adolescente son extremadamente explícitas. No obstante, el audio fue revelado por las autoridades.

“Primero la apuñalé aquí, en el cuello, en una arteria. Apunté al cuello, pero le di en una arteria”, fueron algunas de las declaraciones que se pueden escuchar en el registro.

Derek Rosa también manifestó que intentó suicidarse después de cometer el crimen contra su mamá, pero aseguró que cuando tenía el arma en las manos, simplemente no pudo hacerlo.

Durante una audiencia en las últimas horas acudieron varios de sus familiares, quienes piden que él no sea juzgado como un adulto. No obstante, no será así y el próximo 26 de febrero de 2024 iniciará su proceso, en el que será tratado como mayor de edad.