Se robaron una oveja y campesinos les dieron un castigo inolvidable

Los dos jóvenes pretendían huir con el animal en un mototaxi. La comunidad los interceptó y los hizo pagar caro.

En calzoncillos y con un cartel que decía ‘Soy ladrón’, así tuvieron que pasear estos dos hombres de 19 y 23 años que fueron sorprendidos intentando robar el ovino en una comunidad peruana.

Mientras caminaban con la pancarta en el cuello eran azotados y obligados a hacer cuclillas y flexiones de pecho.

Según la propietaria del animal, ya había sido víctima de robo de su ganado y decidió esconderse para sorprender a los delincuentes. Logró pillarlos en flagrancia cuando intentaban escapar en un mototaxi.

“Es la primera vez, no sé qué me ocurrió. He cometido un error. Estoy arrepentido”, confesó uno de los retenidos, que no tuvo más remedio que pedir perdón.