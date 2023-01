Se salvaron de ser sacrificados los perros pitbull que le causaron amputación de pierna a ladrón

Roco y Yana le dieron una dolorosa lección al sujeto. Casi 500.000 personas firmaron para pedir que les respetaran la vida.

Hace unos días se conoció la historia de los dos perros guardianes que cuidaban una casa en Los Polvorines, Argentina. Hacia las 3 de la mañana un hombre entró a robar y fue atacado por las dos mascotas .

La peor parte la llevó su pierna izquierda que, pese a la intervención de los médicos, tuvo que ser amputada.

Debido a dicha situación, se consideró que los canes fueran sacrificados, pues existía el temor de que se repitiera lo ocurrido con alguna otra persona. No obstante, en víspera de los hechos algunos vecinos afirmaron que conocían a las mascotas desde hacía 8 años y que no había registro de que atacaran.

"La gente pasa y los toca, no son agresivos (…) Hay un colegio a la vuelta y los chicos pasan, los tocan. No son perros no son malos”, declaró un hombre en su momento.

Con intención de proteger la vida de los animales, se creó una recolección de firmas en la plataforma Change.or donde 466.726 se unieron a la causa de Roco y Yana.

Esta solicitud al parecer llegó al secretario de seguridad de Malvinas, Jorge Cancio, quien determinó que los animales seguirían con vida y conviviendo con sus dueños.

"Para sacrificar a un perro tiene que tener rabia o ser peligroso y este no es el caso. Además, la mujer tiene todas las medidas de seguridad necesarias en su casa para tenerlos", dijo el funcionario.

También detalló al diario Perfil que la mujer dormía al momento del hecho y que "no mandó a los perros a atacar". En todo caso aclaró que "si los hubiese mandado, hubiese sido en legítima defensa por la situación del caso: que ella dormía y eran la 3 de la mañana cuando el hombre entró".