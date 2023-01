Se sometió a 17 abortos en 6 años y ahora quedó estéril

La joven de 27 años y su novio afirmaron al cuerpo médico que no suelen usar anticonceptivos y que tampoco tiene intención de hacerlo.

Xiao Jun, quien reside en China, dice que no tiene la capacidad para criar a un hijo, por lo que se sometió al proceso número 17 el pasado martes.

Los médicos aseguran que su cuerpo es incapaz de soportar otro embarazo debido a los daños irreparables que han dejado las intervenciones.

Desde que tenía 21 años se convirtió en una “cliente habitual” del Hospital Shiyan de Maternidad, pues acumuló un promedio de casi 3 abortos por año.

La doctora Zhao Qin, jefa de ginecología del centro médico, le recomendó desistir del procedimiento al ver el crítico estado de su útero mientras la examinaba para el último tratamiento.

“Si no tiene que hacerse este aborto entonces quédese con este bebé, porque puede ser muy, muy difícil que vuelva a quedar embarazada”, afirmó Qin.

Pese a las recomendaciones del cuerpo médico, ella decidió no tener a su hijo. Entre otras argumenta que no quiere casarse y no tiene la capacidad económica de sostenerlo.

En China los hijos que nacen fuera del matrimonio no tienen derecho a los subsidios y beneficios del Estado.