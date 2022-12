SeaWorld acaba con espectáculos de orcas tras años de polémica en EE. UU.

La cadena de parques temáticos estadounidense SeaWorld anunció este lunes que pondrá fin a los espectáculos con orcas, tras años de críticas por el supuesto maltrato que reciben los animales.

La compañía señaló que a partir de 2017 sustituirá los famosos números en las instalaciones californianas de San Diego (suroeste) por una atracción "informativa".

"No sólo somos un animal, no sólo somos una exhibición, no sólo somos una atracción", explicó el director general Joel Manby durante una reunión con inversores que fue retransmitida por internet.

"Estamos en un proceso de escuchar a nuestros clientes y estamos evolucionando como empresa", apuntó. "Siempre estamos cambiando".

SeaWorld sufrió un duro golpe en 2013 tras el estreno del documental "Blackfish", que denunció los estragos que sufren las orcas en cautiverio viviendo en tanques reducidos y con poca luz, además de ser sometidas a duros entrenamientos para aparecer en su espectáculo más famoso.

El número de visitantes descendió en picado en los 11 parques repartidos en todo el país, pero especialmente en el de San Diego.

Desde entonces la compañía ha intentado revertir la mala imagen con una nueva campaña de publicidad y descuentos.

En vista de los resultados decepcionantes, la compañía dio un nuevo giro a su estrategia con un plan que prevé estrenar nuevas atracciones y mejorar la comunicación corporativa.

"Necesitamos llevar la información a un terreno positivo", destacó durante la reunión Jill Kermes, otro de los directivos de SeaWorld.

Pero la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), gran detractora del parque temático, aseguró que el anuncio no es suficiente y que la empresa debe dejar de tener orcas en cautiverio.

"Este movimiento es como no azotar más a los leones en un circo, pero mantenerlos encerrados de por vida en jaulas", señaló el director de la asociación, Jared Goodman.

La semana pasada, el legislador Adam Schiff dijo que pronto presentará una ley para prohibir en California tener orcas cautivas y controlar su reproducción.

"Las pruebas sobre el daño físico y mental que sufren estos maravillosos animales sobrepasa de lejos cualquier beneficio que se obtenga de sus espectáculos", señaló el político.

"No podemos defender nuestro propio medio ambiente y difundir mensajes sobre la importancia de conservar el bienestar de los animales cuando nuestro comportamiento no refleja nuestros principios", agregó.

SeaWorld respondió diciendo que cuida a sus animales y que no ha capturado a ninguna orca en los últimos 35 años.