SeaWorld dejará de criar orcas en cautiverio

SeaWorld anunció este jueves que pondrá fin a la cría de orcas y que la actual generación de estos mamíferos en cautiverio en sus parques temáticos será la última, luego de haber soportado una avalancha de críticas de defensores de animales.

"Las ballenas asesinas que tenemos a nuestro cuidado serán las últimas en SeaWorld", anunció en un comunicado la compañía, que actualmente tiene a once de los enormes cetáceos en su parque de San Diego (California), siete en Orlando (Florida) y cinco en San Antonio (Texas).

"No hemos sustraído una orca de su hábitat natural en casi 40 años. Damos un paso más y ponemos fin a nuestro programa de cría a partir de hoy", indicó la empresa, conocida por sus espectáculos con los mamíferos acuáticos.

Los animales en sus parques tienen entre 1 y 51 años, y actualmente una orca está preñada.

Uno de los cetáceos, Tilikum, que se volvió noticia mundial en 2010 cuando ahogó a su entrenadora durante un espectáculo con público, está muy enfermo, según informó SeaWorld la semana pasada.

Mediante un acuerdo anunciado este jueves junto a la sociedad protectora de animales The Humane Society of the United States, SeaWorld donará 50 millones de dólares en los próximos cinco años para rescatar y brindar cuidados a las orcas y desarrollar una campaña para concienciar a la gente sobre los peligros que corren los cetáceos.

SeaWorld indicó que sus nuevos parques en el mundo no tendrán orcas y que en los actuales espectáculos se suplantarán con otro tipo de actividades con esos animales.

Tras años de críticas por su trato a las orcas, SeaWorld había anunciado que pondría fin a los espectáculos en el parque de San Diego el año entrante. Este jueves indicó que lo hará también en San Antonio y Orlando en 2019.

La empresa sufrió un duro golpe en 2013 con el estreno del documental "Blackfish", que denunció los estragos que sufren las orcas en cautiverio viviendo en tanques reducidos y con poca luz.

La organización de defensa de los animales PETA, uno de los principales críticos de SeaWorld, valoró la decisión de la empresa. "PETA ha hecho una dura campaña y hoy vemos los frutos", señaló en Twitter.

"Estamos orgullosos de haber contribuido al conocimiento sobre estos animales", indicó de su lado el presidente de la empresa, Joel Manby, al afirmar que más de 400 millones de visitantes han podido admirar a los cetáceos.

"Hemos hecho de las orcas uno de los mamíferos acuáticos más queridos en el planeta. Y a medida que ha ido cambiando la sociedad con respecto a las orcas, así cambia SeaWorld", agregó.