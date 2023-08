Sebastián Marset, el narco que desafía a Bolivia: "Soy muy inteligente para ustedes, burros”

El Gobierno boliviano ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien dé información del paradero del uruguayo vinculado al narcotráfico Sebastián Marset, quien antes de darse a la fuga dirigía un equipo de fútbol en el país suramericano. El fin de semana publicó un nuevo video desafiando a las autoridades de ese país y cuestionando al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, quien fue la persona que anunció el dinero por el señalado delincuente.



Se otorgará esa suma de dinero a quien pueda dar "el paradero exacto" de Marset y que "coadyuve en lograr la captura inmediata", manifestó el alto funcionario, quien sostuvo que la persona que dé información "se va a someter a un procedimiento de colaborador eficaz" por lo que toda la información que brinde será manejada con "absoluta reserva" y que puede acudir a cualquier policía del país.

Además, indicó que se buscan a otras tres personas más, entre ellos está el supuesto "tercer" líder de la "organización criminal" y Diego Marset, hermano del uruguayo.

Agregó que Diego Marset tiene una notificación roja por la Interpol desde hace dos años y es la persona que "trae los recursos económicos para pagar el envío de drogas" para luego recibir la carga.

El ministro pidió que se active el sello rojo o azul de la Interpol en contra de las tres personas que están siendo buscadas por la Policía Boliviana, además de Marset.

Del Castillo también señaló que es falso todo lo que Sebastián Marset indicó en un video difundido en las redes sociales este fin de semana en el que le califica de "burro" y que el ministro boliviano debe corroborar la información que presenta en sus conferencias de prensa.

"La Policía Boliviana es la que está siguiendo sus pasos y no vamos a cesar hasta lograr toda la desarticulación de esta organización criminal", enfatizó Del Castillo.

Video de Sebastián Marset

Este fin de semana el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado en el país hace varias semanas, envió un video difundido por los medios locales en el que señala que ya no está en esa nación y pidió liberar a las personas aprehendidas que no tienen que ver con el caso.

“De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, dijo el señalado criminal, quien agregó: “Pedirme que me entregue no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, que suena un poco mejor decir que soy más inteligente”.

Asimismo, se fue lanza en ristre contra el ministro Del Castillo, pidiéndole que “en vez de estar perdiendo el tiempo, mintiendo a toda la población en sus conferencias de prensa, debería corroborar en el sistema del Segip (los datos de su hermano), su residencia en Bolivia, Paraguay, todo es 100% original”.

“Tanto intercambio de información que hacen entre los países, señor ministro, me gustaría que no pierda tiempo como lo hace y por qué no se le ocurre, previa a sus conferencias de prensa, corroborar las informaciones”, añadió.

Y sostuvo que le “gustaría que el ministro de mi país fuera algo más inteligente y más honesto consigo mismo”.

La Policía Boliviana aprehendió a más de una decena de personas dentro de las investigaciones para encontrar a Marset, quien cuenta con órdenes de captura de la Europol e Interpol, además de ser requerido por la Justicia en Brasil, Uruguay y Paraguay y por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.