Sebastien de la Cruz, el ‘Charro de oro’ que le ganó al racismo en EE. UU.

Sebastien de la Cruz tiene 11 años y en 2012 participó en el reality America's got talent en el que llegó a ser semifinalista con su hermosa y potente voz.

El martes de esta semana, su interpretación del himno de Estados Unidos, previo al tercer juego la final de basquetbol entre el Miami Heat y el San Antonio Spurs, desató una ola de mensajes racistas en su contra, en la red social Twitter.

La ovación que recibió este pequeño charro sobre salió ante la discriminación y el odio.

En algunos de los mensajes que recibió le llamaban "ilegal" o "frijolero". Sin embargo, estos insultos no intimidaron al ‘Charro de oro' quien volvió a interpretar las notas del himno estadounidense la noche de este jueves, en el cuarto juego de la final.

No solo deslumbró nuevamente con su prodigioso talento sino que desafió a sus detractores vistiéndose con un auténtico traje de charro mexicano, como lo hacía en sus participaciones en el programa de concurso.

Además, fue acompañado por el alcalde de San Antonio, Julián Castro, y su esposa. En esta oportunidad, volvió a ser blanco de críticas.

En varias entrevistas para televisión, Sebastien de la Cruz dejó muy claro que no siente vergüenza de su procedencia ya que es un ciudadano americano por haber nacido en San Antonio, Texas. Asimismo, aseguró que "no conocen" su vida y que está muy orgulloso de su padre, no solo por su nacionalidad sino porque formó parte de la Armada de Estados Unidos.

A pesar de las muestras de racismo, los mensajes en apoyo no se hicieron esperar en la cuenta en Twitter del ‘Charro de oro' @selcharrodeoro que, hasta la fecha, alcanza más de 11 mil seguidores.

Cabe resaltar que minutos antes de su presentación, el presidente Barack Obama escribió en su cuenta en @BarackObama: "no se pierdan la actuación de @selcharrodeoro esta noche en las finales de la NBA". También, la actriz Eva Longoria expresó su orgullo asegurando que Sebastien de la Cruz es el símbolo de lo que es hoy día Estados Unidos.

