Secretario de Estado de EE. UU, esperanzando frente a negociaciones con Corea del Norte

Mike Pompeo dijo que observa una "verdadera oportunidad" de avance luego de su entrevista con Kim Jong Un.

"Tenemos la obligación de comprometernos en un discurso diplomático para tratar de encontrar una solución pacífica a fin de que los estadounidenses no sean amenazados por Kim Jong Un y su arsenal nuclear. Es la misión, es el objetivo", declaró Pompeo en una entrevista concedida a la cadena ABC News, precisando que habló con el dirigente norcoreano sobre "un mecanismo completo, verificable, irreversible" hacia la desnuclearización.

El presidente surcoreano Moon Jae-in se reunió con su homólogo norcoreano Kim en una cumbre histórica el pasado viernes, en la que acordaron una paz permanente y la completa desnuclearización de la península coreana.

Kim se convirtió en el primer líder norcoreano en cruzar al Sur desde el fin de la guerra en 1953, cuando un armisticio acabó con la guerra entre ambos países, pero desde entonces todavía no se ha firmado un acuerdo de paz.

El encuentro Moon-Kim hizo crecer las expectativas para el presidente estadounidense, Donald Trump, que planea reunirse próximamente con el líder norcoreano en una fecha y un lugar que aún no han sido anunciados.

Por su parte, John Bolton, el consejero de seguridad nacional de Trump, dijo a Fox News que se puede tomar como referencia "el modelo libio de 2003, 2004" para la desnuclearización prometida por Kim, aludiendo al abandono en diciembre de 2003 por parte del coronel Gadafi, que entonces dirigía el país, del programa de desarrollo del arma nuclear en Libia.