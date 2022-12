Secretario de Estado de EE. UU. irá a Corea del Sur

El secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, inicia este sábado una gira para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, pero también respaldar a sus aliados asiáticos.

El jefe de la diplomacia estadounidense comenzará su viaje en Estambul (Turquía), y se desplazará a continuación a Israel, Cisjordania, Reino Unido, China, Japón y Corea del Sur en un viaje de nueve días, el tercero desde que llegó al Departamento de Estado en febrero.

Kerry decidió esta misma semana añadir las tres paradas en Oriente Próximo con el fin de profundizar en el diálogo que mantuvo con los líderes de la región el presidente estadounidense, Barack Obama, durante su visita a finales de marzo.

En Turquía, Kerry se reunirá con el ministro de Exteriores Ahmet Davotuglu para tratar la situación en Siria, pero también para profundizar en el "deshielo" de los vínculos entre ese país e Israel, según dijo el miércoles la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

Durante la visita de Obama a la región, Israel y Turquía acordaron restablecer las relaciones bilaterales, seriamente dañadas desde 2010, y Kerry quiere animar a esos países a "profundizar" en el acuerdo "para llegar a una normalización completa" de los lazos, según la portavoz.

"Necesitamos ver nuevos pasos de ambas partes", declaró Nuland.

Kerry se reunirá el lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el martes en Ramala con el líder palestino, Mahmud Abás, en un nuevo intento de revitalizar el proceso de paz, paralizado desde 2010.

"Hay un sentido de urgencia en que las partes vuelvan a la mesa. Estamos preparados para hacer más, pero son las partes las que deben comprometerse", dijo Nuland.

Según la portavoz, la intención del secretario de Estado es "escuchar" a las partes e instarles a hacer "sacrificios", pero se desconoce si viaja con una propuesta concreta para impulsar el diálogo.

Estados Unidos insiste en que las negociaciones se reanuden sin condiciones previas, lo que choca con la negativa palestina a sentarse a dialogar hasta que se detenga la expansión de los asentamientos judíos en territorios palestinos, algo a lo que Israel se niega.

Kerry se trasladará después a Londres para asistir a la reunión del G8, las principales economías mundiales, que se celebra el 10 y 11 de abril, y prevé mantener, además, varias reuniones bilaterales, aunque el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles.

El tramo asiático de la gira comenzará el 12 de abril, cuando el titular de Exteriores estadounidense llegará a Seúl, un aliado con el que Washington se ha mantenido en constante contacto durante la escalada de tensión que comenzó con la prueba nuclear de Corea del Norte en febrero.

Kerry se reunió esta misma semana en Washington con su homólogo surcoreano, Yun Byung-se, para analizar la declaración de "estado de guerra" del norte al sur y el posicionamiento por parte de Pyongyang de misiles y unidades de artillería "en posición de combate", con miras a Corea del Sur y a territorio estadounidense.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró el viernes que el Gobierno estadounidense "no se sorprendería si Corea del Norte cumpliera sus crecientes amenazas y lanzara" uno de los dos misiles de medio alcance que, según Seúl, Pyongyang tiene ya listos para ser disparados.

Pese a todo, la oficina presidencial surcoreana informó este sábado que no ha detectado por el momento movimientos significativos en Corea del Norte que indiquen un inminente lanzamiento.

Se espera que Corea del Norte sea también el principal tema sobre la mesa cuando Kerry llegue el día 13 a Pekín, principal aliado político y económico de Pyongyang, y cuando se desplace ese domingo a Tokio, enfrentado con el régimen norcoreano.

Las tensiones por los ciberataques prometen ocupar también espacio en la primera visita del secretario de Estado a China, donde también podría tratar con la renovada cúpula política sobre asuntos comerciales y el cambio climático, una de las prioridades del segundo mandato de Obama.