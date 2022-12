Secuestradores pedían rescate por pensionado al que habían matado e incinerado

Durante casi un año, la familia de Félix Chivatá vivió en la incertidumbre sin saber de su ser querido. Al final, un delincuente confesó el atroz crimen.

“Él se desapareció en Soacha. Lo llamaron unas personas que le dijeron que los acompañara a mirar un lote por el lado de Pandi”, aseguró un pariente.

Publicidad

De esta manera, los delincuentes se aprovecharon de la ilusión del pensionado por tener una finca de descanso en Cundinamarca.

“Me llamaron y me dijeron que lo tenía secuestrado el ELN. Después me comunicaron que tenía que ir a Arauca… yo les dije que me lo pasaran y nunca lo hicieron”, añadió el familiar.

Pasaron los días y nunca hubo pruebas de supervivencia. La razón era terrible: ya no estaba con vida.

"En el momento en que secuestran al señor Felix, deciden ultimarlo e incinerarlo", aseguró el comandante del Gaula, general Fernando Murillo.

Publicidad

La mala noticia fue entregada a la familia de la víctima, luego de que uno de los delincuentes confesara. Los restos permanecían en una fosa ubicada en zona rural de Icononzo, Tolima.

Cuatro personas fueron capturadas por los hechos. De acuerdo con la Policía, todos registraban antecedentes.

Publicidad

Según el Gaula de la Policía, en lo corrido de 2017 se han desarticulado cerca de 300 bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro. Por los hechos han sido capturadas 200 personas y se ha evitado el pago de al menos 2.000 millones de pesos producto de estos delitos.